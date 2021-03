Zdravlje bitan stub svake države, u zdravsti ćemo stizati mno

MANAMA – Zdravlje je postalo sve važnije i jedan je od glavnih stubova svake države, pored vojske, ekonomije I broja stanovnika, elementi sa kojima zemlje u budućnosti dočekuju sopstveno vrednovanje, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Vučić je, za TV Pink, kazao da sve više suverenih zemalja sarađuje u multipolarnom svetu I pokušavaju da obezbeđuju svojim građanima najviše dobrobiti.

„Nama fabrika vakcina, koja neće previše da košta, koštaće koliko jedna bolnica i to ona koju smo za četiri meseci izgradili, možda i značjano manje. Vredeće više od kupovine deset lovaca koji bi bili 10 puta skuplji. To govori da je postalo strahovito važno zdravlje, da je to jedan od stubova države – zdravlje, vojska, ekonomija, i broj stanovnika“, objasnio je on.

Vučić je kazao da Srbija ne moze da se meri sa Turskom koja ima 90 miliona stanovnika, sa Indijom i Kinom sa više od milijardi stanovnika, ali moćiće u zdravstvu da stiže i prestize mnoge.

On se, s tim u vezi, osvrnuo i na povećanje kreditnog rejtinga Srbije.

Istakao da gotovo niko nije povećao kreditni rejting, te da je to fantastična vest za Srbiju, što znači da ima stabilne javne finansije, brzu napredujuću ekonomiju, što za građane zanči da imaju sigurnost da se nalazimo na dobrom putu.

„Ekonomija je najsnažniji stub, koji stolicu suštinski drži“, naglasio je on.

Što se posete Bahreinu tiče kaže da je srpsak delegacija izvanredno primljena, da je imala odličnu prezentaciju.

Kazao je da se radi na mnogo frontova i da misli da je sa Bahreinom započeta velika stvar, koja će se već za par meseci završiti.

(Tanjug)

