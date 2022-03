Zelenski: Narodnim referendumom izmena ustava o neutralnosti

KIJEV – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da će narodni referendum omogućiti izmenu Ustava o neutralnom statusu Ukrajine za nekoliko meseci, što bi bilo brže od parlamentarne procedure za ustavne amandmane.

„Promene ovog ili onog statusa, a bezbednosne garancije podrazumevaju neutralan status, to je ustavna promena. To su dve sednice parlamenta, a dve sednice su godišnje. Možete li zamisliti koliko sve ovo može da traje? Referendum je korak brže. Jer samo narod može da odluči da će biti takvog statusa i takvih garancija. Referendum će biti za nekoliko meseci, a izmene ustava preko parlamenta će trajati najmanje godinu dana, u skladu sa važećim zakonima“, rekao je Zelenski u intervjuu ruskim novinarima objavljenom na sajtu kabineta predsednika, prenosi Interfaks.

Zelenski je naglasio i da je Ukrajina spremna da izmeni Ustav u smislu neutralnog statusa.

„Bezbednosne garancije i neutralnost, nenuklearni status naše države, spremni smo da idemo na to. To je prva osnovna tačka za Rusku Federaciju. I koliko se sećam, oni su zbog toga započeli rat. Razgovara se o pitanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu. To je već duboko razrađeno“, rekao je ukrajinski predsednik.

On je još naglasio da ne bi voleo da to bude još jedan sporazum koji bi ostao samo na papiru.

„Mene interesuje da ovo ne bude još jedan papir kao što je Budimpeštanski memorandum. Stoga smo zainteresovani da se on pretvori u ozbiljan sporazum koji će potpisati svi garanti ove bezbednosti. Mora da ga ratifikuju parlamenti zemalja garanta i mora biti referendum u Ukrajini“, dodao je Zelenski.

Takođe, kako je naglasio, sporazum o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu ne može biti potpisan dok su ruske trupe u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik je posebno istakao i da se na sastancima ukrajinske i ruske delegacije nije razgovaralo o pitanjima denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine, navodi Interfaks.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.