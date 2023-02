Zelenski: Ne sme da bude tabua u snabdevanju Ukrajine oružjem

KIJEV/MOSKVA-Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas u Minhenu na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Holandije Markom Ruteom da u snabdevanju Ukrajine oružjem „ne sme da bude tabua“.

„Ukrajina i Holandija se slažu da ne sme da bude tabua u snabdevanju Ukrajine oružjem zato što to štiti ukrajinski suverenitet“, izjavio je Zelenski, prenosi Rojters.

SAVEZNICI koji mogu da isporuče borbene tenkove Ukrajini trebalo bi to da urade sada, izjavio je danas nemački kancelar Olaf Šolc, dodajući da će Nemačka pomoći obezbeđivanjem logistike, popunjavanjem zaliha i obučavanjem ukrajinskih vojnika.

„Za mene je to primer šta lideri mogu očekivati od Nemačke“, rekao je Šolc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji prema transkriptu njegovog govora, a preneo je Rojters.

ZAPADNE zemlje koriste sporazume iz Minska da pripreme Kijev za rat protiv Rusije u sopstvenim geopolitičkim interesima, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

„ Kako to da se to ponavlja iz godine u godinu da podržavate protokole iz Minska, potpisujete dokumente sa nama, dok ste istovremeno držali kamen iza leđa i smatrali proces iz Minska samo dimnom zavesom da ponovo naoružate kijevski režim i pripremite ga za rat protiv Rusije zarad sopstvenog geopolitičkog interesa“, rekao je on na sastanku Saveta bezbednosti UN, prenosi TAŠ.

BELORUSIJA je spremna da počne proizvodnju jurišnih aviona uz malu tehnološku podršku Rusije, saopštio je danas beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Beloruski predsednik je konstatovao pozitivne rezultate implementacije projekata supstitucije uvoza u oblasti proizvodnje aviona, prenosi TAŠ.

SAD će pozdraviti transfer borbenih aviona Ukrajini od strane drugih zemalja, ali nisu dale nikakva obećanja o takvoj pomoći, rekao je danas portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi.

„Ako neko od naših partnera i saveznika želi da isporuči borbene avione gospodinu Zelenskom, onda je to svakako njihova suverena odluka, koju ćemo pozdraviti“, rekao je Kirbi tokom brifinga, prenose RIA Novosti.

On je naglasio da Vašington „nikada nije diktirao svojim partnerima šta mogu, a šta ne mogu da isporuče“ Ukrajini, kao ni u kojim uslovima da to rade.

RUSKA plaćenička Vagner grupa pretrpela je gubitak od više od 30.000 ljudi u Ukrajini, saopštila je danas Bela kuća, prenosi Rojters.

Sjedinjene Države procenjuju da su 90 odsto plaćenika Vagner grupe koji su ubijeni u Ukrajini od decembra bili osuđenici, rekao je portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi.

(Tanjug)

