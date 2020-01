Zelenski: Niko me ne pita za moje jevrejsko poreklo

BEOGRAD – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nivo antisemitizma u Ukrajini najniži među svim evropskim zemljama, kao i da je on odrastao u jevrejskoj porodici.

Zelenski je u intervjuu za izraelske novine Tajms of Izrael istakao da on ima jevrejsku krv, da je ukrajinski predsednik, a da to nikoga ne brine i da ga niko o tome ništa ne pita.

(Tanjug)