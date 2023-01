Žigmanov: Nema relaksiranja odnosa SRB i HR bez rešavanja otvorenih pitanja

ZAGREB – Predstavnik vojvođaskih Hrvata i ministar u Vladi Srbije Tomislav Žigmanov ocenio je danas za HRT da nema relaksiranja odnosa između Srbije i Hrvatske bez rešavanja otvorenih pitanja.

Žigmanov je naglasio da prednost u rešavanju imaju ratna pitanja i da je to način da se ponovo postigne poverenje kao i da su odnosi Srbije i Hrvatske dobri u brojnim segmentima, ali ne i onim političkim.

On je rekao i da veruje da ima prostora za pozitivne pomake, preneo je portal Index.hr.

„Kad ste u situaciji da ste u životu manjinske zajednice gde uvek postoji mali broj resursa i mali broj ljudi koji se hoće baviti određenim pitanjima, onda imate ovu vrstu atipičnosti kao mogući ishod. Drugim rečima, nekad određene pozicije koje igrate u društvenom životu nisu toliko stvar vaših naklonosti, nego i potreba pred vama. U tom smislu ja jesam više u kulturi, književnosti i filozofiji, a politika je izbor koji je bio nametnut“, rekao je Žigmanov.

Govoreći o Deklaraciji o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, Žigmanov je rekao da je inicijativa došla od Janka Veselinovića iz Golubića gde je ove godine održan 15. naučni skup o hrvatsko-srpskim odnosima.

„Mi smo deo manjinske zajednice koja sarađuje u području politike, kulture, obrazovanja, sporta više decenija i sazrela je svest da bi trebalo na neki način to da ostvarimo kroz neki formalni sporazum. Fokus se ne stavlja na ključne teme u hrvatsko-srpskim odnosima nego uvek ima i jednu dodatnu vizuru koja se često izostavlja – to je vizura interesa, perspektiva Srba u Republici Hrvatskoj i Hrvata u Republici Srbiji“, rekao je Žigmanov.

Dodao je da je kao posledica svih tih nastojanja došla ideja da se to učini kroz Deklaraciju.

Na taj način mi, kao politički lideri Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj, dajemo svoj doprinos kad su u pitanju hrvatsko-srpski odnosi, odnosi između dva naroda i dve države“ rekao je Žigmanov.

(Tanjug)

