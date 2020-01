Zoran Milanović novi predsednik Hrvatske

ZAGREB – Zoran Milanović, kandidat SDP-a. izabran je za novog predsednika Hrvatske pošto je u drugom krugu predsedničkih izbora pobedio aktuelnu predsednicu Kolindu Grabar Kitarović za više od 105.000 glasova.

Nakon 99,85 posto obrađenih biračkih mesta, bivši premijer osvojio je 52,70 odsto, odnosno 1.031.204 glasa, dok je Grabar Kitarović dobila 47,30 odnosno 925.764 glasova.

„Pobeda – kao što sam obećao“, rekao je Milanović okupljenima u svom štabu.

On je u pobedničkom govoru zahvalio i svojoj protivkandidatkinji Kolindi Grabar- Kitarović, što je izazvalo negodovanje i zvižduke iz publike u njegovom štabu, ali ih je on zaustavio i poručio da su takvu situaciju „imali pre pet godina i – nikad više“.

„Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao koju neistinu, to nije bilo namerno. Ja od danas ili sutra radim posao i živim posao drukčiji od ovoga sada. Hrvatski građani su me izabrali za predsednika Hrvatske, Hrvata i onih koji to nisu, i sretan sam zbog toga“, rekao je Milanović, prenosi Hina.

On je izrazio nadu da će sarađivati sa svakim u izvršnoj vlasti i da će sve stranke na formalnom nivou biti iste, jer je Hrvatska višestranačka parlamentarna demokratija, a da je sve drugo put u autokratiju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsednik tome mora biti brana, i istakao da se ustav mora poštovati.

„Budimo jedinstveni u različitosti, osmeh po osmeh, da radimo prema većem zadovoljstvu ljudi u Hrvatskoj. Ako je ova moja tesna ali poštena pobeda unela malo vere u ovo društvo, ja sam sretan čovek i radujem se“, zaključio je Milanović.

Milanović je pobedio u devet županija i u četiri najveća grada u Hrvatskoj, a Kolinda Grabar Kitarović u 12 županija , kao i u dijaspori.

(Tanjug)