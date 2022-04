Žozep Borelj: Hitno obezbediti naoružanje za odbranu Ukrajine

”Rat koji se trenutno dešava i bitke koje će se voditi narednih dana i nedelja dogodiće se bez obzira na naše sankcije. One imaju više srednjoročni uticaj. Ali narednih nedelja, ratna mašinerija Rusije biće ista i imaće ista sredstva za ratovanje kao i do sada. Zato se moramo skoncentrisati na hitnu pomoć u odbrani Ukrajine i ne treba imati iluzije da ako danas zaustavimo gas da će to zaustaviti rusku vojsku”, poručio je Borelj.

Šef diplomatije EU je nakon sastanka ministara spoljnih poslova poručio da Savet EU danas nije donosio konkrete odluke o mogućim novim sankcijama protiv Rusije i ocenio da je i dalje ”sve na stolu, uključujući i sankcije na gas i naftu”.

(Tanjug)

