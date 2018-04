Zukerberg: Nismo dovoljno široko sagledali našu odgovornos

VAŠINGTON – U pisanom saopštenju izvršnog direktora kompanije Fejsbuk Marka Zukerberga upućenom Kongresu SAD pred kojim će svedočiti, oseća se pomirljiv ton, ocenjuje danas Rojters.

„Nismo dovoljno široko sagledali našu odgovornost i to je bila velika greška. To je bila moja greška i žao mi je. Ja sam osnovao Fejsbuk, ja njime upravljam, i ja sam odgovoran za ono što se ovde dogodi“, poručio je on u pisanom saopštenju koje je objavio Komitet Predstavnickog doma SAD za energiju i privredu.

