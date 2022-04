Zvaničnica Svetske banke: U Srbiji najviše zabrinjava energetska zavisnost

Ona je u intervjuu za Glas Amerike istakla je da je u Srbiji najveća briga energetska zavisnost, pošto se Srbija u potpunosti oslanja na Rusiju u snabdevanju prirodnim gasom. Ukazala je da u Srbiji postoje skladišni kapaciteti i da bi to trebalo da pomogne u ublažavanju posledica usporavanja protoka gasa. Ona je, međutim, upozorila da bi, ako trenutna sitacija bude dugo trajala ili se pogorša, to izazvalo skok cena i moglo dovesti do industrijskih ograničenja.

Na pitanje kako će na srpsku privredu uticati mogući poremećaji u snabdevanju ruskim gasom Demirguč Kunt je navela da se procenjuje se da će rast u Srbiji u 2022. godini biti 3,2 odsto, što je manje od polovine tempa rasta 2021.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.