20, 30 godina i više: Poznati parovi među kojima je velika razlika u godinama

Kiti Spenser, bratanica princeze Dajane, udala se za 32 godine starijeg tajkuna Majkla Luisa na raskošnom venčanju u okolini Rima. Par je bračne zavete izrekao pred porodicom i prijateljima, a nevesta je blistala u venčanici modne kuće Dolce&Gabbana.

Venčanje održano u Frascatiju u okolni Rima 30-godišnja Kiti Spenser i 62-godišnji multimilioner Majkl Luis sigurno će zauvek pamtiti, a njihovoj ljubavi nije smetala ni velika razlika u godinama. Iako mnogi tvrde da se Kiti udala za Majkla samo zbog njegovog bogatstva, ona se na to ne obazire, već uživa sa svojim izabranikom tvrdeći da nikada u životu nije bila toliko zaljubljena.

U svetu poznatih ima mnogo parova među kojima je velika razlika u godinama.

A da ljubavi ne mari za godine dokazuju i ovi poznati parovi među kojima je 20 i više godina razlika.

Majkl Daglas stariji je od Ketrin Zite-Džouns 25 godina.

Madona je 35 godina starija od svog dečka Alamalika Vilijamsa.

Brus Vilis stariji je od supruge Eme Heming Vilis 23 godine.

Harison Ford stariji je od Kaliste Flokhart 23 godine.

Sam Tejlor-Vus starija je od supruga Arona Tejlora-Džonsona 23 godine.

Bridžit Makron starija je od supruga Emanuela Makrona 25 godina.

Denis Kvejd stariji je od Lore Savoj 39 godina.

Alek Boldvin stariji je od Hilarije Boldvin 26 godina.

Džejson Statam stariji je od Rouzi Huntington-Whiteley 20 godina.

Leonardo DiKaprio stariji je od Kamile Morone 23 godine.

