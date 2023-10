Ada Divine Awakening festival donosi moć Mladog Meseca u beogradske Silose

Uz drevnu kakao ceremoniju i ekstatični ples, Ada Divine Awakening festival donosi ukus slobode u beogradske Silose. Nakon trećeg uspešnog izdanja festivala koje je održano proteklog septembra u Crnoj Gori, esencije Ade Bojane dolaze u Beogradske Silose 15. oktobra od 17 časova do ponoći. Događaj pod nazivom New Moon Ecstatic Cacao okupiće svoje jedinstveno pleme na jedinstvenoj lokaciji u Beogradu i doneti im još jedan talas magije koju su osetili tokom pet dana festivala. Ovaj jednodnevni događaj odlična je prilika i da se publika upozna sa konceptom ekstatičnog plesa koji vodi do podizanja lične svesti, samopouzdanja, pronalaženja sebe, svoje bezgranične slobode i konekcije sa svetom koji okružuje svakoga od nas.

Događaj počinje u 17 časova uz drevnu Kakao ceremoniju. Magičnim dejstvom napitka od kakaa, koji obnavlja energiju, stimuliše hormone sreće i daje čistu snagu svi posetioci moći će da uplove u avanturu kroz sopstveno biće i okuse sve začine koje nosi magija slobode.

Nakon jedinstvene Kakao ceremonije veče će ispuniti muzika i prostor za stvaranje novih prijateljskih i duševnih konekcija između posetilaca. Od 18h prostor Silosa ispuniće drevne melodije bhakti joge kombinovane sa modernim zvucima koji slave Božansku ljubav. Bhakti bendu će se pridružiti poseban gost Valhalla Deva koji donosi duh kirtan muzike, a dodatnu podršku doneće neverovatna Lava sa svojim isceljujućim melodijama. U ekstatični suton ADA pleme će povesti DJ Yelisaveta i fantastični Tebra, čija muzika je istovremeno hipnotišuća i čarobna i koji važi za jednog od najboljih ekstatičnih DJ-eva u svetu.

Ada Divine Awakening festival je tokom svoje tri godine postojanja okupio verno pleme ljudi čija želja je da žive iskrenije, srećnije i kvalitetnije. Kao prvi festival svesnosti i intimnosti na našim prostorima ukazao je na ključne probleme današnjice – sve veću usamljenost i otuđenost, a zatim pružio znanja i veštine iz oblasti ličnog razvoja, partnerskih odnosa, seksualnosti i povećanja intimnosti kako sa sobom, tako i sa drugim ljudima, uz pomoć svetskih i domaćih stručnjaka i fasilitatora. Transformacija je osnovna misija Ada Divine Awakening retreat-a i njegova moć pokazana je iznova i iznova kroz iskustva vernih posetilaca koji mu se vraćaju i šalju ljubav tokom cele godine.

Uz neverovatno moćan kakao, svesnu muziku, i neodoljiv ukus slobode na ovoj prelepoj lokaciji pored reke, i prirodnu energetsku podršku koju donosi Mladi Mesec, posetioci će uploviti u nove vode, bliže Adi Bojani i zakoračiti svesno u Novi Svet koji zajedno stvaramo. Ovaj događaj je podsetnik da je život velika proslava, karneval veza koji traje i prilika da se uroni u slatke sokove slobode. Ovakvi trenuci neobuzdane radosti, veze koje se stvaraju tada i iskustva koja se stvaraju baš u tom momentu su ono što definiše bogatstvo svakog postojanja.

U ponudi su ulaznice po ceni od 2.490 RSD, ulaznice su dostupne na Gigs Tix prodajnim mestima i online. Cena ulaznica na ulazu iznosiće 2.990 RSD.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.