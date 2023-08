Ada Divine Awakening ovog septembra događaj koji u potpunosti transformiše živote

Ada Divine Awakening festival je velika proslava života koja se održava jednom godišnje u jedinstvenom ekosistemu Ade Bojane, gde se spajaju priroda i moćan retreat koji donosi moćne pozitivne transformacije u živote učesnika. Definisan kao prvi festival svesnosti i intimnosti na našim prostorima, posle samo dve godine Ada Divine Awakening festival pozicionirao se kao jedan od vodećih događaja ove vrste na svetu. Ovaj događaj doneo je posetiocima mnogo više nego bilo koje drugo festivalsko iskustvo.

Ada Divine Awakening u svojoj srži zaista jeste božanstveno buđenje, bezbedan prostor u kom svako od posetilaca ima priliku da sa gotovo detinjom radoznalošću uđe u svaki ćošak sopstvenog bića i pronađe način da svoj život živi slobodnije, kvalitetnije, ispunjenije i sa mnogo više ljubavi i razumevanja prema sebi, sopstvenim procesima ali i svom okruženju. Ada Divine Awakening festival priprema svoje treće izdanje na veličanstvenoj Adi Bojani u Crnoj Gori, jednoj od energetski najjačih tačaka na našim prostorima, od 15. do 20. septembra.

Brojna iskustva sa festivala jedinstvena su ljubavna pisma adresirana Ada Divine Awakening festivalu, njegovoj neverovatnoj moći i svim njegovim učesnicima. Svako ko se upustio u ovo putovanje izašao je sa neprocenljivim blagom koje mu je na mnoge načine promenilo život. Motivatorka i life coach Jadranka Petrović, koja je na festivalu držala radionicu „Od Ade ka Univerzumu“, imala je jedno od najupečatljivijih iskustava na festivalu. Svoje svedočanstvo nakon prošlogodišnjeg izdanja uobličila je sledećim rečima: „Trebalo mi je par dana da bih mogla da vam dam iskren utisak. Danas vam mirna srca mogu reći… OVO JE ISKUSTVO KOJE MENJA ŽIVOT. 100% sam izašla iz svih mogućih zona poznatog i upoznala delove postojanja ljudskog bića, energije, postojanja, na nivoima koji ne mogu da se opišu. I reći ću vam još nešto… Moja biologija se totalno promenila. Oči su mi drugačije. Lice mi je drugačije. Ovo iskustvo me je, bukvalno, podiglo u najviše moguće dimenzije“, napisala je tada na svom Instagram nalogu.

Smeštena na netaknutoj obali, Ada Bojana se pojavljuje kao skriveni dragulj, utočište u kome preovladava moć prirode. Nežni a intenzivni ekosistem i klima Ade Bojane savršena su uvertira u ono što Ada Divine Awakening festival donosi svojim učesnicima. Graciozno ostrvo na kom tirkizna voda grli, a učestali vetrovi ispunjeni peskom zagrebu malo dublje od površine, zajedno čuvaju sva čuda Ade Bojane i metaforički pripremaju sve posetioce za ono što ih čeka na putu ka samootkrovenju. U sumrak, kada sunce oslikava nebo a iznad peska izlaze senke, vreme kao da u potpunosti staje, a sa poslednjim zracima svetla vidi se sve ono što mrak ne može da ugasi.

Ada Divine Awakening festival je na Adi Bojani pronašao svoj dom, svoju stabilnu i mirnu luku za sve nemirne procese koji vode do apsolutne katarze. Cilj festivala od početka je bio da usmeri posetioce da pomognu sami sebi, da nađu izlaze, rešenja, i sopstvene puteve ka punoj ličnoj snazi i slobodi. U prethodne dve godine, facilitatori i učesnici festivala su svojim iskustvima otišli korak dalje u odnosu na ono što je festival želeo da bude. Ada Divine Awakening nije samo festival, on je siguran prostor u kom ljudi doživljavaju suštinsku životnu transformaciju, on je put ka sopstvenoj svetlosti i ostvarenju svih osnovnih i najvažnijih emotivnih potreba. On je jedinstveni inkubator za emotivno ogoljenje do srži, iz kog svako izlazi kao najvoljenija verzija sebe.

Osnovni cilj ADA retreat-a je da kroz različite procese u posetiocima aktivira životnu energiju koja pokreće sve, kako bi tu energiju iskoristili za poboljšanje i unapređenje svog života u segmentima u kojima im je to najneophodnije. Želja za boljim razumevanjem i učestvovanjem u partnerskim, prijateljskim i porodičnim odnosima, zatim kreativni nagon, inspiracija i motivacija za razvijanje karijere kreću sa iste početne tačke. Sva motivacija nalazi se unutrašnjem ognjištu u kom spavaju sve želje spremne da budu ostvarene jedna po jedna kada pojedinac dopusti da ga sopstvena životna energija podigne i motiviše da napravi prvi korak ka sopstvenoj boljoj verziji.

Ovaj događaj okuplja ljude iz celog sveta i svih sfera života, tragače za istinom i one koji žude da istraže dubine svog unutrašnjeg bića. Ada Divine Awakening nije samo događaj, već duboko hodočašće u unutrašnje oblasti duše u dolini koja odjekuje opipljivom energijom. Radionice i diskusije o svesnosti, saosećanju i samootkrivanju pružaju plodno tlo za polaznike da istraže svoju svest i pronađu nove dimenzije slobode i autentičnosti. Učesnici se podstiču da zarone u dubinu svojih emocija, strahova i težnji. Tokom celog trajanja festivala preovlađuje osećaj jedinstva i međusobne povezanosti koji obuzima sve učesnike, podsećajući ih na njihove zajedničke ljudske potrebe i želje, da budu viđeni za sve što jesu, i voljeni u svoj svojoj autentičnosti.

Ovo nezamenljivo putovanje zahteva suočavanje sa sopstvenim unutrašnjim borbama i slavljenje svoje unutrašnje svetlosti. Svaki proces je samo dokaz da je putovanje u sopstveno ognjište jednako značajno koliko i odredište. Kroz samoistraživanje stvara se neraskidiva veza sa svojim iskrenim i pravim ja, stiče se sloboda za življenjem svoje apsolutne jedinstvenosti svakim atomom fizičkog bića. Zbog toga Ada Divine Awakening nije i nikada neće biti samo festival, on je skup neverovatno hrabrih ljudi čiji kapaciteti za upoznavanje sebe i transformaciju ne prepoznaju granice i prepreke. Snaga zajednice i energija rasta i obnavljanja sinonimna je sa svakim procesom koji se na festivalu započne. Uz dovoljno svetlosti koja prikazuje put, zvezdanog neba na kom svako ima svoju vodilju, prozirne vode koja odnosi sve što duša prebrodi, transformacija je jedina sigurna destinacija na kojoj srce uvek sačeka sloboda.

