Anđelina Džoli posetila decu u Ukrajini, o jednom potezu svi pričaju (video)

Holivudska glumica Anđelina Džoli posetila je u subotu Ukrajinu, gde se susrela sa decom, ugroženom zbog rata u zemlji, kao i sa zaposlenima u lokalnim organizacijama, koji rade na njihovoj zaštiti, pišu britanski mediji.

Jolie visited injured children evacuated from Donetsk Oblast and orphans. She also met volunteers who provide medical and psychological help to Ukrainian evacuees.

Angelina Jolie meets children, volunteers in Lviv Oblast on April 30.

Džolijeva (46), koja je specijalna izaslanica visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice, razgovarala je sa decom bez roditelja i raseljenom decom, kao i sa volonterima i lekarima koji se o njima brinu, prenosi Bi-Bi-Si.

Glumica je obišla železničku stanicu, gde se sastala sa volonterima, koji rade sa raseljenima, a koji su joj, kako navodi Rojters, ispričali kako svaki dežurni psihijatar dnevno razgovara sa 15 osoba i kako se većinom na stanici nalaze deca, starosti od dve do deset godina.

„Mora da su u šoku…Znam kako trauma utiče na decu, znam koliko znači kada im neko pokaže koliko su važni, koliko je važno da se čuje njihov glas, znam koliko je to isceljujuće za njih“, rekla je Džolijeva.

Glumca je, kako navode mediji, obišla i pekaru i kafić u Lavovu.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022