Anđelina ne odustaje od stila opatice: Po vrelom danu u dugoj, crnoj haljini

Anđelina Džoli je posle razvoda od Bred Pita drastično promenila svoj stil oblačenja.

Slavnu glumicu paparaci u poslednje vreme viđaju jedino u šetnji s decom po Los Anđelesu, a odevna kombinacija i izgled Anđeline uvek privuku pažnju.

Ona uvek deluje malo premršavo i ispijeno, a odeća koju nosi ponekad nije u skladu sa njenom građom. Džolijeva sve češće nosi duge haljine do poda u tamnijim nijansama, a u stilu opatice je bila obučena i pre dva dana kada su je paparaci snimili dok je obavljala kupovinu sa ćerkom Vivijen.

Po očigledno toplom danu, što se vidi po načinu na koji je njena ćerka bila obučena, Džolijeva, nekada jedna od najatraktivnijih i najseksepilnijih glumica na svetu, pokrivena je od glave do pete, u glomaznoj crnoj garderobi, bez ijednog detalja koji razbija tamnu notu.

Jedino su njene bež Feragamo papuče, od preko 500 dolara, uspele malo da ožive ovu odevnu kombinaciju, koja kao da je pre za crveni tepih nego za prepodnevnu vikend šetnju.

U bioskope uskoro stiže „Those Who Wish Me Dead“, pa će publika moći da uživa gledajući Anđelinu na velikom platnu posle dužeg vremena.

