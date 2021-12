Naše poznate ličnosti godinama kriju svoja prava imena, evo kako se zaista zovu

Nije retkost u svetu šoubiznisa da pevači ili glumci uzimaju umetnička imena kako bi širem broju publike bili lakše prepoznatljivi.

Ta praksa odavno je zaživela i na srpskoj estradi, pa da pomen Funtinjora, Fahreta, Adolf, sigurno ne znate o kojim poznatim ličnostima je reč, ali su vam dobro poznati njihovi pseudonimi.

Folk pevačica Lepa Brena rođena je kao Fahreta Jahić, ali retko ko zna kako je pevačica dobila nadimak koji ju je proslavio.

Brena je nadimak dobila davne 1975. godine, još u srednjoškolskim danima, a za sve je kriv njen košarkaški trener, što je Brena ispričala u svom dokumentarnom filmu “Lepa Brena – godine Slatkog greha”.

– U tom periodu počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: “Fahreta, Fahreta!” Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata… Sve neka kratka imena. I kaže on meni: “Ja ću tebe zvati Brena”. Ja kažem: “Ko je ta Brena?!” Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša – ispričala je Brena.

Pevačice Lepa Lukić i Nada Topčagić su legende srpske narodne muzike, a da li ste znali da su na rođenju dobile sasvim “obična” imena, Leposava Musović, odnosno Senada Topčagić.

Tu je još jedna voljena pevačica narodne muzike, Gordana Nadežda Polić, vlasnica mnogih hitova koju znamo kao Anu Bekutu.

Pravo ime ove pevačice je Nada Polić, tačnije Gordana Nadežda Polić. Navodno su se na njenom rođenju kumovi posvađali oko imena, pa su joj roditelji dali dva imena kako bi oba kuma bila zadovoljna. O promeni svog imena Ana je pričala jednom prilikom i objasnula:

– Mislim da je to bila potreba. Potreba iz razloga što je tada na estradnoj sceni bilo bar četiri Nade. Ja sam poslušala mog tadašnjeg kompozitora Predraga Vukovića Vukasa čije je mišljenje bilo da ipak promenimo moje ime. Predložio mi je da promenim ime i prezime i pristala sam. I sad mislim, iako mislim da bih karijeru napravila i kao Nada Polić, ali mislim da je to Ana Bekuta meni pomoglo, onako zvučnije je.

Najpoznatiji izvođač vlaške muzike kod nas Izvorinka Milošević nosi vlaško ime Funtinjora Funta Lunga. Kad je krenula u školu, njeno ime su preveli na srpski, pa su je nazvali Izvorinka.

Ekstra Nena se retko pojavljuje na sceni i nije toliko zastupljena u medijima, ali njen glas nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Taj neodoljivi glas je glas Snežane Berić.

Jedan od onih koji je promenio svoje ime je i Dino Merlin koji se u stvari zove Edin Dervišhalidović. Pevač je svoje umetničko ime, tačnije prezime, prisvojio od benda s kojim je nastupao.

– Mi smo se zvali prvo Lord, ali meni se to nije dopadalo i onda smo rekli, ajde, stavićemo u jedan šešir koji je tu bio, kome šta padne na pamet i šta se izvuče, tako će se zvati. I onda smo to sve tako pomešali i izvukli smo Merlin, svi smo se složili i eto, to je tako, grupa Merlin je postojala nekih pet-šest godina. A pošto su mene kao vođu grupe uvek zvali Dino Merlin, kasnije, kad sam se osamostalio, eto, zgodno je bilo da se zovem Dino Merlin – ispričao je pevač.

Čini se da je trend menjanja imena bio više zastupljen među narodnjacima, ali i neki pop pevači su promenili lična imena. Prva među njima je Dragana Šarić, odnosno Bebi Dol, a pravo ime Dado Topića je, zapravo, Adolf.

– Priča o mom imenu zapravo je krajnje jednostavna. Najbolji prijatelj mog oca, kojeg i ja pamtim kao jednog od najboljih i najkvalitetnijih ljudi koje sam upoznao u životu, bio je Jevrejin po imenu Adolf. Po zanimanju je bio zubar, a moj mu je otac, kojeg je Adolf u životu svojim dobrim delima jako zadužio, davno pre mog rođenja obećao da će, ako dobije sina, nazvati dete njegovim imenom.

– Da sad neko na ulici poviče Adolf, mislim da se ne bih okrenuo. Otkako pamtim, svi su me zvali Dado. Ne krijem, naravno, svoje pravo ime, nemam razloga za skrivanje. Nego mi ime Dado jednostavno bolje pristaje. Bolje se osećam kao Dado Topić nego kao Adolf Topić jer mi se čini nekako vojnički strogo, a mi u roku ne volimo strogoću – objasnio je on.

Voditelj Andrej Maričić koji istražuje najzabačenije delove planete, pri rođenju dobio je drugo ime i prezime. Naime, Andrej se zove i preziva Vladimir Vlajković.

– Da, pravo ime mi je Vladimir. Andrej Maričić je pseudonim koji koristim od 2005. godine. Duga je to priča, moralo je da bude tako, zvuči bolesno, ali nisam imao izbora. Posle pet godina i preko 500 emisija, vraćati se na staro ime nije imalo smisla – rekao je ranije Maričić svojevremeno za „Stori“.

Nisu samo domaće poznate ličnosti menjale svoja lična imena, već su to činili i stranci.

Tako je Demi Mur, rođena kao Demitrija, ime promenila kada je počela da se bavi glumom. Dvojica bivših muževa, Brus Vilis i Ešton su takođe menjali imena – Brus je rođen kao Valter Vilis, a Kučer kao Kristofer Kučer. Olivija Vajld se prezivala Kokburn, ali zato što su joj se svi podsmevali u mladosti, odlučila je da promeni prezime. Keti Peri je odbacila svoje ime, jer je već zauzeto! U Holivudu već postoji osoba koja se zove tako, a to je Kejt Hadson. Perijeva nije želela da se probija sa istim imenom, te je odlučila da ga zameni.

Elton je rođen kao Redžinald Kenet Dvajt, ali je zakonski promenio ime u Elton Herkules Džons.

