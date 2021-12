Bekama ismevaju zbog jednog detalja sa praznične porodične fotografije

Legendarni Dejvid Bekam i supruga Viktorija priredili su božićnu zabavu kojoj su prisustvovali svi članovi njihove uže porodice.

View this post on Instagram

Legenda Mančester Junajteda i engleske reprezentacije jutro nakon zabave objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj je pored jelke pozirao sa suprugom i decom, ali fanovi su počeli da ga prozivaju na društvenim mrežama zbog detalja koji je mnogima upao u oko.

Naime, na fotografiji se vidi kako Bekam stoji na prstima kako ne bi bio niži od svojih sinova Romea i Bruklina.

Taj detalj je postao odmah postao hit na društvenim mrežama.

Shout out to David Beckham on tip toes! pic.twitter.com/VaLXIiiTbQ

— 🐚 Shell Zenner 🐚 (@shellzenner) December 25, 2021