Beogradski DJ dvojac Inner Sense predstavili novu traku u saradnji sa zvezdom Exitove mts Dance Arene

Popularni beogradski producentski i DJ dvojac Innēr Sense, potpisnici Exitove Echosystem menadžment agencije, predstavio je novu pesmu „Feelings” za renomiranu diskografsku kuću SHÈN, čiji je osnivač niko drugi do zvezda ovogodišnje mts Dance Arene – Franky Wah! Vođena moćnim ženskim džez vokalom i dubokim bas deonicama, traka je spremna da osvoji najveće plesne podijume, uključujući i mts Dance Arenu 14. jula, dok ćemo Franky Wah-a u Exitovom hramu elektronske muzike slušati prvog festivalskog dana, 11. jula!

Innēr Sense – Feeling

Singl „Feeling” našao se na kompilaciji „The Next Gen Vol. 1”, koja okuplja sjajne izvođače i producente elektronske muzike u usponu, a činjenica da je zvezda ovogodišnjeg EXIT festivala Franky Wah uvrstila izdanje našeg dvojca na svom lejblu SHÈN svedoči njihovoj sve većoj popularnosti i internacionalnoj prepoznatosti. Innēr Sense su i potpisnici diskografske kuće EXIT Soundscape, a njihova traka „Older”, objavljena početkom godine, visoko se plasirala na vodećim melodic house i techno listama najpopularnije digitalne platforme za elektronsku muziku Beatport. Beogradski duo imaćemo prilike da čujemo na mts Dance Areni poslednjeg dana EXIT festivala, u nedelju, 14. jula.

Franky Wah, jedan od najtalentovanijih britanskih producenata i DJ-eva u strelovitom usponu, pažnju je privukao istaknutim izdanjima među kojima su „Not In Love”, „Come Together”, „Cry No More”, „You’re Not Alone” i niz drugih, koje će rasplesati Exitovov hram elektronske muzike u četvrtak, 11. jula. Svoju diskografsku kuću SHÈN osnovao je 2019, a prošlu godinu obeležila je istoimena rezidentura u klubu Chinois na Ibici, u koji se vraća i ovog leta. Njegova umetnička vizija dobija novi oblik kroz istraživanje i pružanje vidljivosti talentima na prvoj u nizu kompilacija „The Next Gen Vol. 1”, a pored dvojca Innēr Sense, na njoj su se našli IDQ, , Tom Westy, Warung & Boxer, i drugi.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni program na Tesla Universe bini.

Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 7.490 dinara i uz uštedu od 40% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, dok se jednodnevne ulaznice mogu kupiti po ceni od 2.990 dinara i uštedu od 50%. Ulaznice za nulti festivalski dan Day 0, takođe su dostupne na svim regularnim prodajnim mestima.

(Beta)

