Kako je nastala čuvena pesma “Mali mrav“ i zašto je Duško Radović spasavao?

Tomislav Čolović nikada nije pripadao vrhu estrade.

U njegovo vreme bilo je mnogo boljih pevača i kvalitetnijih pesama. Međutim, svojim šaljivim pesmama je uspeo da se izbori za mesto izuzetno popularnog zabavljača. Pamte se njegovi hitovi „Profesore, danas me ne pitaj“ ili „Majka Muju šišala na struju“.

Pesma „Mali mrav“ se našla na Čolovićevom albumu „Odnela si sve“ iz 1982. godine. Predrag Negovanović je kompozitor pesme, dok je Ruždija Krupa autor stihova. Krupa je bio istaknuti pribojski profesor književnosti, ali će ostati upamćen kao tekstopisac. Autor je antologijskih pesama „Svi pljevaljski tamburaši,“ „Mostovi na Morači“ ili „Ko se jednom napije vode s Baščaršije“, prenosi Express.

Prvobitno je pesma ponuđena Dobrivoju Topaloviću, ali je on uz grohotan smeh odbio. Čolović je od početka nailazio na kritike i osporavanja pesme. Boki Milošević je negodovao zbog spoja mrava, koji je simbol predanosti i marljivog rada, i Ajše koja je puki seks-simbol. Predlagao je da se, umesto mrava, u pesmi nađe bubamara.

– Mali mrav“ je nastao upravo iz potrebe da se razbije ta tamna strana novokomponovane pesme. Bio je dočekan kao dosta smela erotska pesma, sa različitim komentarima, koju su neki moralni puritanci i lažni čistunci nazvali „literarnom pornografijom“. Međutim, opovrgao ih je niko drugi do Duško Radović. On je prokomentarisao da je to pesma s retkim i do tada nenapisanim motivom fine erotike i senzualnosti, što je bilo dovoljno da uđe u program radio i TV stanica – izjavio je jednom prilikom autor stihova Ruždija Krupa.

Nastanka pesme, Čolović se prisetio rečima:

– Ajšu je poznavao tekstopisac Ruždija Krupa. Jednom prilikom sam ga pitao zašto mrav mora da ide niz Ajšine, a ne, recimo, Fatine grudi? Odgovorio mi je da je Ajša u trbušnom plesu simbol kafane i derneka. Mnogo godina kasnije priznao mi je da je poznavao jednu zgodnu Ajšu, trbušnu plesačicu, koja je žarila i palila po kafanama u Priboju na Limu i okolini.

Činjenica ostaje da je pesma „Mali mrav“ jedna od najpopularnijih jugoslovenskih pesama, koja ni tri i po decenije kasnije nije izgubila na popularnosti.