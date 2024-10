Bibliotekarsko društvo Srbije pozvali građane da traže odlaganje tarife na pozajmljivanje knjiga

Bibliotekarsko društvo Srbije je danas pozvalo građane da potpišu onlajn-peticiju kojom se traži odlaganje naplate javnim bibliotekama tarife od 15 dinara po izdatom primerku knjige, koja bi trebalo da stupi na snagu 1. januara.

Društvo je u saopštenju ocenilo da uvođenje te tarife „preti da ugrozi rad“ 530 javnih biblioteka u Srbiji.

„Stupanje na snagu naplate ‘Tarife naknade za davanje na poslugu originala i umnoženih primeraka autorskih dela izdatih u štampanoj formi’ koja predviđa da sve javne biblioteke plaćaju 15 dinara po pozajmljenom primerku knjige predstavlja namet na javne biblioteke“, piše u saopštenju.

To je urađeno „bez dovoljno rasprave i sagledavanja stanja u kojem se one nalaze, zbog čega apelujemo na hitno odlaganje njegove primene do uspostavljanja drugačijeg mehanizma naplate koji bi bio moguć i održiv i koji bi doprinosio pravičnom i pravednom rešenju za sprovođenje Zakona o autorskom i srodnim pravima“, istaklo je Bibliotekarsko društvo.

Peticija je na: https://www.peticije.online/462178.

(Beta)

