Bila je jedna od najseksipilnijih žena sveta, a onda se naglo ugojila (foto)

Kada je počela svoju karijeru kao manekenka i voditeljka, Keli Bruk bila je znatno mršavija i časopis FHM proglasio je najseksipilnijom ženom na svetu, ali tokom ovih devet godina otkako je u svetu šoubiznisa, danas 41-godišnja Britanka je dosta promenila svoj izgled.

⭐️ Kelly Brook ⭐️ pic.twitter.com/Vqsri76TbR — ★ Stars in Bras ★ 162k (@starsbras) October 19, 2021

Čini se kako joj nekoliko kilograma viška ne smeta i uvek sa smeškom na licu pozira fotografima, ponosna na svoje telo, koje rado pokazuje i u kupaćem kostimu. Ipak, ova promena ne dopada se njenim obožavaocima koji joj često pišu kako je ranije bolje izgledala i kako da bi trebalo da poradi na sebi.

Keli retko odgovara na prozivke, a fotografi su je ponovo uhvatili na putu do posla, a sada je posebno srećna jer je dobila novu poslovnu prilika. Naime, vodiće jutarnji šou program na radiju Heart. Na posao je došla u tipičnoj opuštenoj kombinaciji, nosila je predimenzionirani sako, bluzu i farmerke kroja ‘mom jeans’. Celu kombinaciju podigle su crne cipele i torba, ali i kaiš sa srebrnom kopčom.

Bivša manekenka nedavno je progovorila i o tome kako se oseća zbog toga što je postala meta hejtera na internetu zbog toga što više ne izgleda kao što je izgledala kada je imala 20 godina.

– Oni me u 40-im godinama vide kao debelu devojku i ne prihvataju me kao takvu. Smešno mi je. Ljudi odrastaju, postaju veći, menjaju se, to se događa stalno – iskreno je rekla Keli.

Voditeljka je prigrlila svoje obline i kilograme, ali priznala je i da se ulenjila i opustila, što je rezultiralo debljanjem. Ipak, na podsticaj dečka Džeremija Parisija odlučila je da skine koji kilogram.

– Nakon što su me svi upozorili na višak kilograma, počela sam ozbiljno da razmišljam šta bih sama mogla da uradim po tom pitanju rekla je i dodala: – Ulenjila sam se i opustila – priznala je. Rekla ja da su njene mršave faze uglavnom bile rezultat depresivnih faza u kojima nije bila zadovoljna životom i bolje se oseća s viškom kilograma. Nije htela da izgubi puno kilograma jer je joj je cilj bio da zadrži svoje obline koje često ponosno pokazuje.

