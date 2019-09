Bivši pobednik Evrovizije oženio se u Hrvatskoj (foto, video)

View this post on Instagram

Let me present to You and to the whole world Mr & Mrs Zelmerlöv ❤️❤️❤️❤️!!’ Så oerhört vacker och rörande vigselceremoni med många kärlekssånger o ett innerligt och roligt vigseltal. Vi är alla så lyckliga för brudparets lycka och framtid tillsammans. Tack för att jag fick dela denna dag med er! Blessings always to You! @manszelmerlow @ciarajanson #croatia @croatiafulloflife @alexanderholmgr1