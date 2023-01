Bizarni rat bivših: Šakira postavila lutku veštice zbog svekrve, Pike joj se ruga u autu od 9.000 evra

Šakira i Žerar Pike poslednjih dana ne staju s javnim prepucavanjima. Iako je njihova 11 godina duga veza završila pre više od pola godine, pevačica i fudbaler još nisu „poravnali račune“.

Šakira je tako u pesmi koja je za jedan dan preslušana 63 miliona puta, oplela po Pikeu kojeg su mediji nekoliko nedelja nakon prekida snimili u društvu 23-godišnje studentkinje Kler Čije Marti, s kojom je navodno afera trajala i pre prekida sa Šakirom.

„Oprosti, već sam u drugom avionu, ne vraćam se ovamo, ne želim još jedno razočarenje. Toliko si se pravio da si šampion, a kad sam te trebala, pokazao si svoju najgoru stranu“, peva kolumbijska zvezda u delu pesme, a tu su i stihovi: „Vredim kao dve od 22. Menjao si Ferrari za Twingo. Menjao si Rolex za Casio. Ideš brzo, uspori. Ah, puno teretane ali vežbajte malo i svoj mozak“.

Pike je pak odgovorio na stihove potezom o kojem i dalje bruje društvene mreže:

„Imam veliko saopštenje. Casio nam je poklonio satove. Imamo ugovor s Casiom, sponzori su ove lige“, rekao je fudbaler tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Shakira has reportedly put up a witch mannequin on her balcony facing her ex mother-in-law’s house, while her Bizarrap session can be heard blasting on repeat at full volume. pic.twitter.com/fIE30Za9S9

— Pop Base (@PopBase) January 14, 2023