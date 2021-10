Blam Anđeline Džoli: Ljudi ne veruju s kakvom kosom se pojavila na crvenom tepihu

Profesionalan tim za šminku i frizuru, kada se radi o glamuroznom izdanju za crveni tepih, zlata je vredan. Međutim, jedna od najpopularnijih glumica doživela je nezgodu s ekstenzijama koja nije promakla veštom oku njenih obožavalaca.

Who ever done #AngelinaJolie hair like this should be sacked @DailyMailUK pic.twitter.com/OmeILhqbwh

Naime, na 16. Rimskom filmskom festivalu 46-godišnja Anđelina Džoli oduševila je u spektakularnoj srebrnoj Versaćeovoj kreaciji, ali okupljena publika pogled nije skidala s njene – kose. Naime, Tviter su preplavile fotografije snimljene iza Angelininih leđa na kojima su vidljive duge, neravne i loše pričvršćene ekstenzije.

Kada je Džolijeva u sjajnoj srebrnoj haljini kročila na crveni tepih, sve se činilo savršenim, i sve je nakratko stalo dok su svi pogledi bili usmereni prema glumici vanvremenske lepote. Međutim, nakon nekoliko koraka svi ti pogledi usmerili su se na njenu kosu, odnosno neravnomerno duge, loše pričvršćene pramenove.

Really! I don’t know who does her hair but she should fire him… #angelinajolie #eternals pic.twitter.com/eATWMpMfWx

— Thena’s lovers (@ThenaLover) October 24, 2021