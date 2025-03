Bob Geldof: Studenti Srbije se kao i Live Aid pre 40 godina bore za iste univerzalne vrednosti

Čuveni britanski muzičar, aktivista i pokretač Live Aid-a, Bob Geldof, putem video poruke objavljene na društvenim mrežama Exita, uputio je podršku studentskim protestima u Srbiji.

Bob Geldorf Supports Students in Serbia

Osnivač jednog od najvećih humanitarnih muzičkih projekata u istoriji, tom prilikom je izjavio da se divi studentima u Srbiji koji se bore za iste univerzalne vrednosti, kao što je to radio Live Aid pokret pre 40 godina.

Geldof je dodao i da se raduje susretu sa studentima na ovogodišnjem Exitu, kojem je takođe uputio podršku u svetlu pritisaka pod koje je naš najveći festival dospeo nakon što je, po izbijanju fakultetskih blokada, pružio podršku studentima.

„Ponosni smo što nastupamo na EXIT festivalu, 10. jula, na vašoj 25. godišnjici, jednom od poslednjih preostalih nezavisnih festivala. Upravo ove godine obeležava se 40. godina od Live Aid-a i mi smo veoma impresionirani time što studenti u Srbiji rade u svojoj borbi za pravdu, baš kao što je Live Aid pokušavao da uradi pre 40 godina. Zato, naravno, stojimo uz studente Srbije, stojimo uz EXIT festival. Uvek smo svirali muziku koja izražava slobodu, promene i pravdu. I to ćemo raditi 10. jula na EXIT festivalu. Stojimo uz vas“, naglasio je Geldof svoju podršku studentima i festivalu.

EXIT je nedavno, u saradnji sa studentima u blokadi sa gotovo svih univerziteta u zemlji, na svojim društvenim mrežama postavio zajedničku objavu usmerenu ka svetskoj javnosti. U njoj se ističe kako studenti u Srbiji inspirišu čitav svet, s porukom da ujedinjeni možemo izgraditi bolju budućnost koju svi zaslužujemo.

How Serbian students are sparking the hope for the world

Podsećamo, još jedna Exitova hedlajnerka i jedna od vodećih globalnih techno zvezda, Indira Paganotto, nedavno je pružila podršku studentskim protestima u Srbiji. Na svom Instagram profilu, pred skoro 2 miliona pratilaca, podelila je viralni snimak sa protesta „15 za 15“, održanog 15. marta u Beogradu, uz emotivnu poruku: „Moj srpski narode, vaša hermana (sestra) je uz vas u vašoj borbi za pravdu i slobodu! Jedva čekam da vas uskoro vidim!“.

