Boris Brejcha objavio remiks pesme „My Favourite Stranger” legendarnog benda Depeche Mode

High tech-minimal techno maestro Boris Brejcha se ne zaustavlja sa novim izdanjima. Nakon svojih najnovijih traka „Level One”, i „Wormhole”, kojima uveliko oduševljava publiku na svojoj „In Concert” turneji, ovog puta počastio je fanove novim remiksom. Obrada pesme „My Favourite Stranger”, sa novog albuma legendarnog benda Depeche Mode „Memento Mori”, najnoviji je benger u opusu maskiranog DJ-a. Ova saradnja savršen je spoj mračnih i oštrih melodija koje su esencija muzike koju stvaraju i Boris Brejcha, i Depeche Mode. „My Favourite Stranger”, savršena je uvertira za Brejchino gostovanje u Glavnom Hangaru Luke Beograd 10. novembra u okviru EXIT Belgrade Takeover vikenda.

Depeche Mode – My Favourite Stranger (Boris Brejcha Remix – Official Audio)

Brejcha stiže u Glavni hangar Luke Beograd 10. novembra, u okviru ekskluzivne „In Concert“ turneje. Pored Londona, Berlina, Pariza i drugih metropola – srpska prestonica je ponovo na njegovoj mapi! Uz Brejchu stižu i predstavnici njegove prestižne izdavačke kuće Fckng Serious – talentovani producenti Deniz Bul i Moritz Hofbauer.

Miljenik domaće publike i ovog puta doneće sa sobom nezaboravnu zabavu u Beograd. Njegova muzika neverovatna je igra sa senkama koju savršeno pretapa u bitove. Trake „Up Down Jumper“, „Darkness“, „To The Moon And Back“, „Take It Smart“, i „Vienna“, neki su od najprepoznatljivijih Brejchinih rukopisa, kojima bez greške publiku svaki put dovede do zenita.

Brejcha je godinama među najpopularnijim producentima elektronske muzike današnjice. Zbog jedinstvenog zvuka i sopstvenog žanra high-tech minimala, njegovi nastupi definitivno spadaju u one za koje ulaznice nestaju neverovatnom brzinom, što se više puta dokazalo i kroz njegove nastupe na Exitu i pred njegov prošlogodišnji nastup u Beogradu kojem je prisustvovalo više od 5.000 posetilaca.

Ulaznice za Boris Brejcha „In Concert” show dostupne su na sajtu festivala, Gigs Tix prodajnim mestima i online. U ponudi se nalaze regularne i VIP ulaznice, po ceni od 1.790 i 3.590 dinara, aktuelne cene ulaznica važe najkasnije do 20. oktobra do kraja dana, ili do isteka zaliha.

(Beta)

