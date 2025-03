Brazilski film osvojio je Oskara za najbolji strani film

Brazilski film „I’m Still Here“ (Još sam tu) osvojio je rano jutros u Los Anđelesu Oskara za najbolji strani film, zahvaljujući hronici sudbine porodice koju je rastavila brazilska vojna diktatura.

U režiji Voltera Selsa (Walter Salles), film, zasnovan na istinitoj priči, prati egzistencijalnu borbu žene čiji muž nestaje pod vojnim režimom koji je dominirao zemljom od 1964. do 1985.

U kategoriji za najbolji strani film bili su nominovani „Emilija Perez“ (Francuska), „Flow“ (Letonija), „The Girl with the Needle“ (Danska) i „The Seed of the Sacred Fig“ (Nemačka).

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu u toku je 97. ceremonija dodele Oskara, nagrada američke Akademija filmskih umetnosti i nauke.

(Beta)

