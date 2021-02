Ćerka Stiva Džobsa izrasla je u pravu lepoticu (foto)

Ćerka Stiva Džobsa izrasla je u pravu lepoticu.

Iv Jobs je najmlađa od troje dece Stiva Džobsa i Loren Pauel, a na svom profilu na Instagramu ima preko 200.000 pratilaca i na njemu najčešće objavljuje fotografije s putovanja, iz svog luksuznog doma ili s jahanja kojim se profesionalno bavi.

Stekla je diplomu univerziteta “Stanford”, a nedavno je postala i zaštitno lice za kampanju brenda “Glossier”.

Iako Iv živi životom džetseterke, njena majka je svojevremeno izjavila da njena deca neće naslediti očeve milijarde.

Iv je nedavno na svom je Instagramu otkrila dobro čuvanu tajnu. Ako je suditi po fotografijama, 22-godišnja plavokosa naslednica poslovnog carstva “Apple”, u srećnoj je vezi s 27-godišnjim muzičarom Harijem Hadsonom.

On se često pojavljivao u rijaliti šou programu “Keeping up with the Kardashian”, što nije nikakvo čudo, budući da ga s tom poznatom i kontroverznom porodicom veže dugogodišnje prijateljstvo.

