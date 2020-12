Čuveni glumac se vakcinisao i otkrio kako se oseća (foto)

Britanski glumac Ijan Mekelen (81), koji je glumio čarobnjaka Gandalfa u filmovima o Gospodaru prstenova, rekao je da je bio ushićen nakon što je primio prvu dozu Fajzer-ove vakcine protiv COVID-19 i pozvao je sve kojima je ponuđena vakcinacija da je prime.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020