Da li će Kim Kardašijan postati prva dama Amerike? (foto)

Kanje Vest, američki reper i muž zvezde rijalitija Kim Kardašijan, objavio je na Tviteru da će se kandidovati na predsedničkim izborima u novembru.

If Kim Kardashian becomes the first lady 😂😂 #Kanye2020 pic.twitter.com/mQcMO9c2tm — Eddy (@SatiricalEddy) July 5, 2020

„Sada moramo ispuniti obećanje Amerike verovanjem u Boga, ujedinjenjem naše vizije i izgradnjom naše budućnosti. Kandidujem se za predsednika Sjedinjenih Država“, napisao je Vest.

​Ilon Mask, izvršni direktor Tesle, podržao je Vestovu objavu na Tviteru.

„Imaš moju punu podršku“, napisao je Mask.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

You see Kanye West as president. I see Kim Kardashian as the First Lady. This country is a joke 🤣 pic.twitter.com/HSULvLxftx — A Stan Here (@AnStanHere1) July 5, 2020

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.