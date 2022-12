Da li je Džek moga da preživi: Nauka dala konačan odgovor o čuvenoj sceni iz „Titanika“

Svaki obožavalac „Titanika” Džejmsa Kamerona sigurno je mnogo puta raspravljao o tome da li je Džek (Leonardo Di Kaprio) morao da umre ili ne. Mnogi gledaoci tvrde da je bilo dovoljno mesta i za Džeka i za Rouz (Kejt Vinslet) na plutajućim vratima koji su postali improvizovani splav, ali sam Kameron je tu da dokaže da svi nisu u pravu.

James Cameron says he conducted scientific research that proves both Jack and Rose couldn't survive on the floating door in #Titanic

(via Toronto Sun) pic.twitter.com/3ntAH9u9wb

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 16, 2022