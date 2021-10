Deli se jeziv Boldvinov tvit iz prošlosti: „Pitam se kako je greškom ubiti nekoga“

Nakon što je Alek Boldvin na filmskom setu u Novom Meksiku pucao iz scenskog pištolja i ranio reditelja Džoela Souzu i usmrtio snimateljku Halinu Hačins, na internetu se počeo da se deli glumčev tvit iz 2017. godine.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone…https://t.co/WE6QsAAXGI

— AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017