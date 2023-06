Dimitri Vegas & Like Mike – kraljevi plesnog podijuma spremni da osvoje EXIT

Gde počinje žurka, a završava se koncert, i obrnuto? Nikad nismo sigurni da li postoji pravi odgovor na ovo pitanje, ako se zabavljamo od prvog do poslednjeg minuta – ali možda bratski dvojac Dimitri Vegas & Like Mike imaju odgovor. Dimitri i Michael Thivaios, dva Belgijanca grčkog porekla, svoje nastupe vole da zovu koncertima, što je opravdano ogromnom količinom energije, ludila i zabave, ali i posećenošću koja broji desetine hiljada fanova željnih provoda!

Dimitri Vegas & Like Mike launches into EXIT Universe 2023!

Braća Thivaios dugo su gradili svoju karijeru da bi došli do statusa apsolutnih kraljeva plesnog podijuma. Već kao tinejdžeri su proputovali celu Evropu, pravili techno i house žurke, i čak neko vreme živeli u Grčkoj, kako bi se upoznali sa svojim korenima. Naravno, ne postoje producenti i DJ-evi koji nisu barem neko vreme živeli i radili na Ibici, ostrvu koje pulsira energijom i ritmovima elektronske muzike, pa ni ova dva brata nisu izuzetak. Svo stečeno znanje uložili su u okretanje novom, melodičnom zvuku i povratak kući u Belgiju, gde su od 2010. i trake „Tomorow (Give In To The Night)“, pa sve do 2014, nizali su himne festivala Tomorrowland, što je za njih bila prava odskočna daska.

Ubrzo su počeli da skreću pažnju celokupne svetske „celebrity“ scene. Prvo su krenule saradnje sa autorima i producentima koji neguju zvuk sličan njihovom, među kojima su Afrojack i NERVO („The Way We See The World“), Armin Van Buuren („Repeat After Me“) i David Guetta („Instagram“), nakon čega su usledile saradnje sa velikanima drugih muzičkih žanrova kao što su Wiz Khalifa („When I Grow Up“) i Gucci Mane („All I Need“). Ali ni tu nije kraj – u spotu za pesmu „Hum“ iz 2015. godine, glavne uloge su odneli glumački superstarovi Charlie Sheen i Jean-Claude Van Damme, a ako premotamo film četiri godine unapred, dolazimo do spota za pesmu „Best Friend’s Ass“ i saradnje sa Paris Hilton, Kim Kardashian, ali i raznim jutjuberima i UFC zvezdama.

Međutim, DVLM se ne zadovoljavaju „samo“ svim ranije navedenim. Mike sa strane gradi samostalnu hip-hop karijeru i razvija svoju underground izdavačku kuću Green Room. Dimitri je „štreber“ i to nosi sa ponosom. Kolekcionar je stripova, a pokrenuo je i sopstvenu franšizu grafičkih novela. Svestranost koju nose sa sobom i koja ih odlikuje je ta koja ih nakon svega vrati u matičnu luku bratskog plesnog dvojca, zbog čega konstantno izlaze noviji, drugačiji, svežiji i bolji.

I upravo takvi, na vrhuncu slave, sa više od milijardu pregleda samo na YouTube-u, stižu da zajedno osvoje Gorki List Glavnu binu EXIT festivala u nedelju, 9. jula.

(Beta)

