Dino Merlin nije hteo da snimi „Jorgovane“: Otpevao je svoj deo i otišao ljut, Vesna Zmijanac otkrila istinu

Čuveni duet „Kad zamirišu jorgovani“ objavljen je pre 36 godina, a popularnost ove numere ne jenjava i dokaz je da pravi hitovi mogu da traju večno. Otpevali su je Vena Zmijanac i Dino Merlin, koji često ističe koliko je zahvalan čuvenoj pevačici što je pristala da otpeva „Jorgovane“ s njim, jer je u to vreme bila jedna od najvećih jugoslovenskih zvezda. Ipak, da snimanje dueta nije prošlo bez problema, otkrili su svojevremeno i Vesna i Dino.

Te 1988. godine Merlin je bila bosanskohercegovačka grupa, koja je trajala u razdoblju od 1985. do 1990. godine. Grupu su osnovali Mensur Lutkica i Dino Dervišhalidović (danas poznat kako Dino Merlin).

Grupa 1988. nije snimila nijedan studijski album, ali su snimili pesmu „Kad zamirišu jorgovani“ u duetu sa Vesnom Zmijanac.

„Do dueta je došlo nakon neuspešnog trećeg albuma. Dobio sam ideju da snimim duet, ali nisam znao s kim. I dok sam razgovarao s menadžerom u jednom lokalu o tome, kolega mi je dobacio: Vesna Zmijanac! Odmah smo se spakovali, krenuli u Beograd i upali u studio gde je Vesna snimala ploču. Nakon prvog slušanja, Vesna je odlučila da snimi ovaj duet“, ispričao je Dino Merlin u jednom intervjuu.

Vesna je otkrila jednom prilikom da Dino ipak nije bio zadovoljan kako je duetska numera zvučala, iako je bio presrećan što je pristala da baš ona otpeva ženski vokal.

– Kada smo snimili pesmu, znala sam da će biti hit. Mi smo na početku gurali druge pesme, to je bilo najesen, ali oko Nove godine, kada su “Jorgovani” krenuli, pesma se svuda slušala – rekla je Vesna.

– On je došao, doneo tu pesmu, imali su para samo za jednu kartu do Beograda u jednom pravcu, a kada je napravio pesmu, neko ga je zezao u Sarajevu: “S kim ćeš ti to da pevaš, sa Vesnom Zmijanac?!” Ali bio je srećan što sam ja to uzela. Strpljivo je došao u Srbiju i jedva me našao – nastavlja ona.

– Dino nije hteo ni da dođe na snimanje. On je samo otpevao svoj deo i ljut otišao kao puška. Kada je čuo aranžman, rekao je: “Ovo nije moja pesma. Ovo ne valja ništa. Ne mogu to da slušam.

– Kada je došao u produkciju, čim sam čula pesmu i meni se svidelo kako on peva, njegovo tanano grlo. Moj tadašnji menadžer nije hteo ni da čuje za taj duet, ali ja sam želela – ispričala je Vesna u emisiji Premijera.

O čuvenom hitu i zaradi koju takve pesme donose, Vesna je svojevremeno otkrila:

„Od samo jednog megahita koji se godinama sluša može da se zaradi najmanje 500.000 evra! To mora da bude ozbiljna pesma, kao što su, na primer, „Jorgovani“, koja se sluša preko 35 godina. Takođe i „Nevera“, koju sam snimila pre 45 godina, a i dalje je pevam na nastupima. Zamislite samo koliko sam je puta za sve ove decenije otpevala za novac i koliko sam na njoj zaradila. I u današnje vreme može da se „ubode“ jedan takav hit“, izjavila je pevačica.

