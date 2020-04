Đorđa Davida svi znaju kao pevača, ali on je zapravo glumac: Ovako je izgledao 80-ih (video)

View this post on Instagram

Ne verujte u sve što vidite i u sve šta vam kažu. Jer kad zaboli – sami ste krivi ! Mislite o tome… #singer #performer #actor #gjordjedavid #fightforrocknroll #fightfortruth #fightmyway #nocompromise @armyshopsrbija @naviforce_srbija #love #musicislife #banjalukacity #belgrade #serbia🇷🇸