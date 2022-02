Dugo se nije pojavljivala u javnosti, a onda je zablistala u haljini od preko 2.000 evra

Princ Hari i Megan Markl duže vremena se nisu službeno pojavljivali u javnosti, a sada, kada su to uradili, uradili su sa stilom. Naime, slavnom paru uručena je godišnja nagrada američkog udruženja NAACP za njihov dobrotvorni rad, a Megan je za službeni izlazak odabrala stajling čija cena doseže vrtoglav iznos.

Markl je nosila haljinu Kristofera Džona Rodžersa šivenu po meri, a cena te kreacija iznosi dve hiljade funti, a skupocjeni stajling pratili su još skuplji modi dodaci čija cena je iznosila sedam hiljada funti.

Za izlazak na pozornicu kako bi zajedno s princom Harijem, koji je bio elegantna u klasičnom, crnom smokingu, primila nagradu za doprinose i zalaganje u dobrotvornom radu, Megan je nosila narukvicu princeze Dajane od žutog zlata, istu onu koju je prvi put nosila tokom svoje kraljevske turneje po Australiji s suprugom 2018. godine, a bio je tu i njen slavni verenički prsten vredan 260 hiljada funti.

Kraljevski par, koji živi u vili vrednoj 14 miliona dolara u Montesitu u Kaliforniji, povodom dodele nagrade koju dodeljuje američka udruženje NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), stigao je u Los Anđeles, a nagrada im je dodeljena za njihova posebna dostignuća i istaknutu javnu službu, koju su zaslužili pomaganjem skloništu za žene u Teksasu, promovisanjem važnosti vakcinacije i organizovanjem centara za pomoć u zajednici.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa s ponosom su prihvatili nagradu, a dok je pažnju mnogih privukao Harijev govor, drugi nisu mogli da prestanu da gledaju u Megan koja je bila poput modne grčke boginje u kreaciji kraljevsko plavoj asimetričnoj haljini.

