Džej Lo se potpuno skinula u novom spotu, jedan detalj je sve frapirao

Dženifer Lopez je ponovo otišla korak dalje. Taman kada smo pomislili da smo videli sve što se videti da, ona je milione svojih obožavalaca uspela ponovo da iznenadi i – šokira.

Slavnu pevačicu u novom, kontroverznom spotu za numeru „In the the morning“ vidimo potpuno nagu sa anđeoskim krilima, a u prvom planu je njenog zategnu to i mišićavo telo.

U trenucima kada je reč o krupnom kadru, zgodna 51-godišnjakinja vešto osmišljenim pozama uspeva da prikrije grudi, bradavice i polni organ, ali je i dalje sve vrlo provokativno i šokantno.

Ona je u spotu pokazala i kako bi izgledala kao plavuša, a tokom cele njene karijere nismo imali prilike da je vidimo sa platinastom bojom kose.

Inače, Džej Lo je kratak insert iz spota podelila i na svom Instagram nalogu, objasnivši pritom njegovu simboliku i poruku koju nosi.

„Tako sam uzbuđena što je pred vama spot za ovu pesmu. Pun je simbolike o mračnom, jednostranom odnosu i spoznaju da ne možete nikog da promenite… Možete da promenite samo sebe! Razmašite se svojim krilima i idite od bilo koga ili bilo čega ko zaista ne ceni sve ono što imate da ponudite“, napisala je ona.

