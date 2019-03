Džordž Kluni strahuje da se istorija ne ponovi: Nepravedni ste prema Megan (foto)

Nije tajna da su poznati holivudski glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal bliski prijatelji s vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa. U prilog tome govori činjenica da je Kluni u intervjuu koji je dao za Good Morning Britain govorio o tome kako su mediji često nepravedni prema britanskoj vojvotkinji Megan.

