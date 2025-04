EXIT dovodi najuticajnije profesionalce iz sveta muzike na Bridge konferenciju

Ovog maja u Umagu, prvi put će biti održana Bridge konferencija, sa ciljem da postane jedno od vodećih svetskih okupljanja profesionalaca iz muzičke i tech industrije. Od 20. do 22. maja, neposredno pred sedmo izdanje Exitovog Sea Star festivala, više od 30 profesionalaca učestvovaće na panelima i tribinama koje će se baviti važnim temama koje oblikuju budućnost muzičke, ali i tech industrije. Bridge konferencija pružiće ekskluzivnu priliku svim učesnicima za umrežavanje i razmenu ideja.

Listu govornika predvode izuzetne ličnosti koje su svojim radom oblikovale industriju kakvu danas poznajemo, konstantno je unapređujući. U Umag ovog maja stižu Folkert Koopmans, CEO i osnivač FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, čiji portfolio obuhvata muzičke velikane poput The Rolling Stones, Foo Fighters, Taylor Swift i Eda Sheerana, zatim Maria May, agentkinja iz vodeće muzičke i sportske agencije Creative Artists Agency, koja zastupa svetske muzičke zvezde kao što su David Guetta, Black Eyed Peas, Róisín Murphy, The Chainsmokers, Robin Schulz i mnoge druge. Osim na glavnim binama Exita i Sea Stara, Indira Paganotto, producentkinja i osnivačica izdavačke kuće i pokreta ARTCORE, zasijaće i na Bridge konferenciji. Svoja znanja i uvide podeliće i Greg Parmley, vlasnik vodeće svetske muzičke konferencije ILMC, kao i Cindy Castillo, zamenica direktora španskog festivalskog giganta Mad Cool. Jedno od najistaknutijih imena biće i Barry Dickins, muzički agent i suosnivač agencije International Talent Booking (ITB), koji je tokom karijere zastupao izvođače poput Toma Petty-ja, Diane Ross, Cher, Jonija Mitchella i Boba Dylana, kao i James Minor, potpredsednik SXSW-a, ključna figura zadužena za muzički deo jednog od najuticajnijih festivala na svetu.

„Izuzetno smo ponosni što smo već na prvom Bridge-u, u našem regionu uspeli da okupimo neke od vodećih aktera evropske muzičke industrije, kao i brojna značajna imena iz tech sektora. Profesionalci iz našeg regiona će imati priliku da se povežu sa njima, edukuju i razmene iskustva, i za to neće morati da putuju u London ili Amsterdam, epicentre industrije, već u maju ‘potegnuti’ pravo u srce Istre“, izjavio je Dušan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor EXIT festivala, kao i osnivač Bridge konferencije, koji će takođe govoriti na ovom događaju.

Bridge konferencija ujediniće lidere iz sveta muzike i tehnologije, a na listi govornika naći će se više od 30 najuticajnijih figura industrije: Claire O’Neil (A Greener Future), Juan Arnau (osnivač i izvršni direktor, Elrow), Dušan Kovačević (suosnivač i izvršni direktor, EXIT), Julie Pilat (CGO, FYI.AI i bivša izvršna direktorka Apple Musica), Emil R. Ljesnjanin (osnivač i izvršni direktor, Tixbase), Ivan Milivojev (suosnivač, EXIT), Turo Pekari (osnivač, MusicTech Finland), Ruud Berends (suosnivač i voditelj programa, IFF), Nick Mathews (senior agent, Wasserman Music), Jess Kinn (senior agentkinja, One Fiinix Live) i mnogi drugi.

Iako je fokus na muzičkoj industriji, Bridge će istražiti na koji način tehnologija preoblikuje live nastupe i događaje. Tehnološki pioniri i istaknute kompanije učestvovaće u diskusijama i panelima na teme poput „Kvantni skok u rastu publike zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i marketingu zasnovanom na podacima“, ali će se baviti i time da li se bukeri i menadžeri više oslanjaju na intuiciju ili na konkretne podatke prilikom odabira izvođača za zastupanje. Učesnici će imati priliku da se bliže upoznaju sa funkcionisanjem tech industrije i time kako se ona prepliće sa muzičkom, kao i da ostvare nova partnerstva i značajne saradnje.

Bridge konferencija 2025 briše geografske granice i povezuje muzičke profesionalce iz celog sveta, stvarajući vredna partnerstva, saradnje, nova tržišta i prilike za globalni napredak. Namenjena je onima koji su spremni da vode ka novoj eri muzike, zabave i tehnologije, zbog čega je broj mesta ograničen. Svi profesionalci iz industrije koji žele da usvoje nova strateška znanja, stvore važne veze između tehnologije i muzike, istraže inovacije i doprinesu razvoju industrije, mogu osigurati svoje mesto na konferenciji putem ovog linka.

