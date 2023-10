EXIT i Bonobo žurkom na nebu iznad Amsterdama obeležili ADE!

Na svoju jubilarnu petu po redu žurku za vreme Amsterdam Dance Eventa, najveće motre elektronske muzike na svetu, EXIT festival se u petak, 20. oktobra vratio jači nego ikad! Spektakl za pamćenje održan je na ekskluzivnoj lokaciji Faralda Crane na 50 metara iznad Amsterdama, a predvodili su ga jedno od najvećih imena svetske elektronske scene Bonobo i progressive house producent i DJ Cassian!

Upravo Amsterdam Dance Event bio je savršena prilika i za predstavljanje Exitovog sveobuhvatnog centra za razvoj talenata EXIT Echosystem. U okviru istoimenog, jedinstvenog showcase-a nastupili su prva potpisnica EXIT Echosystem menadžment agencije Lanna, Human Rias b2b Arodes, iLEE i Ece Ekren. Ovaj događaj obeležio je i emotivni prvi susret naše Lanne i njene nove zastupnice, čuvene muzičke agentkinje Marije May, koja je mladu novosadsku umetnicu u svoj bogati roster, uz Davida Guettu, The Chainsmokers i Black Eyed Peas, upisala neposredno uoči ADE-a! Ovom saradnjom napravljen je veliki iskorak za domaću muzičku scenu, sa ciljem da mladim umetnicima sa naših prostora omogući razvoj globalnih karijera.

EXIT Echosystem Showcase at ADE 2023

Amsterdam Dance Event i ove godine je tokom pet dana i noći, od 18. do 22. oktobra okupio najznačajnija i najaktuelnija imena elektronske scene. Među njima su bili Charlotte de Witte, A-Trak, Sama’ Abdulhadi, Carista, HoneyLuv, Peggy Gou, Héctor Oaks, Interplanetary Criminal, JASSS, Sally C, Dan Shake, East End Dubs, Adam Beyer, Rebekah, LA aka Labat and Fedde Le Grand i brojni drugi. EXIT festival, koji već petu godinu za redom organizuje nezaboravne žurke tokom vodećeg svetskog događaja elektronske muzike, još jednom je oduševio sve prisutne na eksluzivnoj lokaciji Faralda Crane, na samom vrhu monumentalnog građevinskog krana, jednom od najspecifičnijih klubova i 5* hotela na svetu, smeštenom čak 50 metara iznad Amsterdama. Veliku Exitovu žurku predvodili su maestro kombinovanja različitih muzičkih pravaca i hedlajner najvećih svetskih festivala Bonobo, koji je na Amsterdam Dance Event došao sa svojim spektakularnim DJ setom i bogatiji za prošlogodišnji album „Fragments“, kao i vrhunski producent i DJ Cassian u sjajnom nastupu u kom je demonstrirao svoju žanrovsku svestranost.

Na Amsterdam Dance Eventu po prvi put je predstavljen jedinstveni EXIT Echosystem Showcase, u okviru kog su nastupili prva potpisnica ovog sveobuhvatnog centra za razvoj talenata Lanna, Human Rias b2b Arodes, iLEE i Ece Ekren! Sedamnaestogodišnja novosadska producentkinja i DJ-ica Lanna još jednom je opravdala titulu vunderkinda elektronske scene, ali i činjenicu da je baš uoči ADE-a postala novo ime u rosteru čuvene Marije May, muzičke agentkinje jedne od najuticajnijih svetskih agencija Creative Artists Agency (CAA), sa kojom je u Amsterdamu imala i prvi, emotivni susret! Maria May sa svojim timom u rosteru ima neke od najvećih svetskih zvezda, kao što su David Guetta, Paul Kalkbrenner, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Lee Burridge, Blondish, Monolink, Vintage Culture, Robin Schulz i mnogi drugi, a prošle nedelje ovom zvezdanom nizu pridružila se i naša Lanna.

Human Rias, čija je traka „I Can Feel You“ nedavno objavljena za izdavačku kuću EXIT Soundscape, doneo je svestrani b2b set na kom mu se pridružio producent i DJ Arodes. iLEE je svojim veštinama za DJ pultom dokazala zašto se na lestvici uspešnih izvođača elektronske muzike nalazi na veoma visokom mestu, dok je Ece Ekren donela svoj egzotični house zvuk kojim je oduševila publiku okupljenu na Faralda Crane-u.

Amsterdam Dance Event ove godine održan je na preko 200 lokacija uz više od 2.500 izvođača. EXIT festival je svoj prvi događaj tokom ADE-a organizovao 2018. sa svojom No Sleep muzičkom platformom, a već naredne godine usledio je i prvi • LIFE STREAM događaj. Svoje žurke EXIT je u Amsterdamu imao i 2021. i 2022, dok je ovogodišnja bila posebna po tome što je pored vodećih imena elektronske scene predstavljen i jedinstveni Echosystem Showcase.

