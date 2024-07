EXIT: Muzički virtuoz Estas Tonne stiže na Adu Bojanu

Jedinstveni savremeni trubadur i jedan od najcenjenijih gitarista našeg vremena Estas Tonne održaće veliki koncert pod zvezdama na magičnom ostrvu Ade Bojane 18. septembra, čime će biti krunisano ovogodišnje izdanje Ada Divine Awakening festivala.

Putujući po svetu već više od dve decenije, Tonne je svojim emotivnim izvođenjima okupio desetine miliona fanova iz celog sveta kojima je doneo muzičke pejzaže različitih kultura, uticaja i kutaka planete. Od celokupne njegove turneje koja samo tokom letnje sezone ima više od 20 nastupa, upravo na Adi Bojani, sa zlatnim peskom među stopalima, Estasovo muzičko putovanje doživeće vrhunac u sinergiji sa rajskim okruženjem ovog jadranskog bisera.

Kako je „svet njegov dom”, Estas Tonne u svojoj muzici donosi bogatstvo i raznolikost koje crpi iz svojih putovanja – bilo da su u pitanju elementi klasične muzike, flamenka ili latinoameričkih ritmova. Poznat po unikatnom stilu sviranja akustične gitare, ali i po energičnim i emotivnim nastupima na uličnim festivalima, koncertnim salama i događajima širom sveta, Tonne veruje da muzika ima moć da povezuje ljude, smatrajući je univerzalnim jezikom koji prevalazi kulturne i jezičke barijere.

Virtuozno izvođenje pesme „The Song of the Golden Dragon” prikupilo je preko 100 miliona pregleda samo na YouTube-u, te postalo zaštitni znak Estasovog performansa i postavilo temelje evoluciji njegove muzike u jedinstvene dubine po kojima je danas nadaleko prepoznatljiv. Dvostrukim kompilacijskim albumom „Anthology Vol. I & Vol. II” doneo je vrhunac neposrednih muzičkih putovanja, snimanih tokom turneja i spontanih susreta na različitim krajevima sveta, dok na albumu „Mother of Souls” objedinjuje preko 20 internacionalnih umetnika iz svih delova planete.

Na svojoj misiji da poveže ljude kroz hipnotičke i slojevite melodije, ovaj autentični vizionar donosi muziku za deljenje od srca do srca – izvan onoga što razdvaja, a ka onome što ljude ujedinjava u ljubavi, poverenju i misteriji. Spoj Estasove virtuoznosti i čarolije netaknute prirode Ade Bojane oživeće sva čula 18. septembra, a ulaznice su dostupne ovde.

Velikim koncertom biće krunisano ovogodišnje izdanje Ada Divine Awakening festivala, koji će od 13. do 18. septembra na Adi Bojani okupiti neke od najistaknutijih predavača iz oblasti svesnosti, partnerskih odnosa i buđenja ličnog potencijala, ali i vodeće umetnike svesne muzike i world music pravca i posetioce iz preko 50 zemalja sveta. Ulaznice po promotivnoj ceni od 35 evra uz uštedu i do 30% mogu se kupiti ovde, dok će za polaznike ovog jedinstvenog međunarodnog festivalskog retreata koncert Estasa Tonne-a biti besplatan.

(Beta)

