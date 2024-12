EXIT najavio jubilarno izdanje na najvećoj muzičkoj konferenciji u Aziji

Prodaja prvih ulaznica za jubilarno 25. izdanje Exita samo što nije počela, a bogato kulturno i aktivističko nasleđe festivala iz prvih četvrt veka, imali su jedinstvenu čast da predstave na prestižnoj konferenciji XP Music Futures u Rijadu osnivač i direktor Exita, Dušan Kovačević, jedan od osnivača Exita, Ivan Milivojev, i počasni član asocijacije YOUROPE i glavni buker festivala Miroslav Miletić.

XP Music Futures, najveće okupljanje muzičkih lidera u Aziji, održano od 5. do 7. decembra u Saudijskoj Arabiji, obuhvatilo je inspirativne panele, inovativne radionice i sesije umrežavanja, a konferencijske aktivnosti pratio je i kvalitetan muzički program. Kroz ekskluzivni panel pod nazivom „25 Years of Legacy – The State of EXIT“, predstavljeno je prerastanje Exita iz omladinske organizacije u globalni muzički fenomen.

“Kao jedini festival koji je dobio priliku da se na ovaj način predstavi na XP Music Futures konferenciji, EXIT još jednom potvrđuje svoj globalni industrijski uticaj koji nadilazi muzičke okvire” istakao je Dušan Kovačević, dok je Ivan Milivojev u svom izlaganju na događaju naglasio važnost nezavisnih festivala u savremenoj muzičkoj industriji:

„EXIT je, uz festivale poput Glastonburyja, Roskildea i Open Aira, jedan od retkih nezavisnih festivala na svetu. Ta nezavisnost je ujedno i velika odgovornost, ali i neverovatna vrednost. Omogućava nam da se fokusiramo na autentične priče i ostanemo dosledni svojoj viziji, što publika prepoznaje i vrednuje.”

Predstojećim izdanjem, EXIT festival zaokružuje prvih 25 godina jedinstva, slobode i ljubavi, otvara vrata Države izlaza i poziva fanove svih generacija da se pridruže istorijskom slavlju, a ulaznice će biti puštene u prodaju u četvrtak, 12.12. u podne i dostupne na Exitovom sajtu i drugim prodajnim kanalima.

(Beta)

