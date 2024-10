EXIT počinje proslavu jubileja jako! Za manje od jednog minuta rasprodata ekskluzivna žurka na nebu

EXIT festival započinje proslavu 25 godina postojanja spektakularnom žurkom 18. oktobra tokom Amsterdam Dance Eventa, koja će se održati na vrhu svetski poznatog Faralda Crane hotela i kluba, u monumentalnom kranu 50 metara iznad fenomenalnog Amsterdama!

Ovaj jedinstveni događaj biće predvođen britanskim tech house velikanom Hot Since 82, sve popularnijom senzacijom elektronske scene Lannom i energičnim DJ duom Innēr Sense. O velikom interesovanju koje vlada pred gostovanje Exita na najvećoj svetskoj elektronskoj smotri govori i činjenica da su karte rasprodate za manje od jednog minuta.

Posebnu draž ovoj noći daće Hot Since 82, koji je još od 2017. godine, kada je u cik zore i tokom prvih zraka sunca napravio nezaboravnu i dugo očekivanu žurku na monumentalnoj mts Dance Areni, postao redovan i rado viđen gost na mnogim Exitovim žurkama širom regiona i Evrope. Njegovi nastupi su uvek pažljivo osmišljeni, a neretko pomeraju granice klasičnog rejverskog iskustva, te se njegove žurke često opisuju kao nezaboravne.

Tu moćnu energiju preneo je i preko svog Instagram profila iskazujući veliko oduševljenje predstojećim nastupom: „Povodom proslave 25 godina fenomenalnog EXIT festivala, udružujemo se sa mojim omiljenim Srbima da zajedno napravimo specijalnu žurku!“

Kao osnivač etikete Knee Deep In Sound, Hot Since 82 je ne samo producent, već i izvođač i zastupnik inovativnog zvuka na elektronskoj sceni, a njegovu muziku kritičari opisuju kao „najsofisticiraniju u Velikoj Britaniji“. Našao se u top 10 najtraženijih producenata svih vremena na Beatport-u remiksom pesme Green Velveta „Bigger Than Prince“.

I Exitov Echosystem, sveobuhvatni centar za razvoj talenata koji je lansiran prošle godine upravo tokom Amsterdam Dance Eventa, proslaviće prvih godinu dana rade te večeri uz svoje vodeće izvođače. Prva potpisnica Exitovog Echosystema — Lanna, muzički vunderkind i zvezda u usponu, koja se već dokazala nastupajući sa najvećim imenima elektronske scene poput Paula Kalkbrennera, Amelie Lens, Indire Paganotto, Erica Prydza, Davida Guette i Nine Kraviz, doneće specijalne bitove u ovu noć. Nakon višemesečnih nastupa u najprestižnijim klubovima na Ibici, Lanna donosi novu energiju i zavrteće svoju najnoviju traku „In the night“ pred publikom u Amsterdamu. Uz nju će se predstaviti i DJ dvojac Innēr Sense, čiji su energični setovi i trake poput „Older“, „Memories“ i „Gray“ osvojili srca publike na Exitovoj mts Dance areni. Sa svojom novom trakom „Eqinox“, koja kombinuje bogate melodije i snažne ritmove, Innēr Sense će upotpuniti jedinstveno iskustvo u omiljenom raju za sve istinske klabere, 50 metara iznad tla!

Amsterdam Dance Event obavezna je stanica svih ljubitelja elektronske muzike i važi za jedan od najmasovnijih događaja, koji tokom pet dana i noći, na preko 200 lokacija okuplja neke od najvećih DJ imena iz sveta elektronike. Za vreme ovog globalnog muzičkog okupljanja EXIT festival već šest godina organizuje žurku sa razvnovrsnim programom, a ovogodišnje izdanje predstavljaće uvod u proslavu jubileja i 25 godina postojanja EXIT festivala!

