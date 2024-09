EXIT: Pripremite se za proslavu 25 godina festivala!

„EXIT je uvek bio festival koji je dovodio revolucionare, kako u publiku, tako i na binu!” rekao je legendarni Tom Morello tokom svog dugo očekivanog nastupa, a baš ta energija ujedinila je svu zvezdanu decu Petrovaradinske tvrđave! U iščekivanju obeležavanja četvrt veka festivala, koje će biti održano od 10. do 13. jula 2025. godine, EXIT kroz zvanični aftermovie rekapitulira najsjajnije trenutke zabeležene na Tvrđavi ove godine!

EXIT STARSEEDS 2024 | The Official Aftermovie

U čast jednog od najvećih svetskih naučnika svih vremena, Nikole Tesle, Glavna bina festivala nazvana je Tesla Universe, čime je uz bogat program Nultog dana proslavljen njegov rođendan. Tokom pet festivalskih dana više od 210.000 posetilaca sa svih strana sveta, na više od 40 festivalskih bina i zona, delilo je neverovatnu energiju i slavilo ogromnu ljubav i strast prema muzici!

„Ovde smo da probudimo naše supermoći i promenimo svet!” – istakao je jedan od najvećih svetskih motivacionih govornika – Wim Hof zajedno sa Orenom Harrisom, Henryem Ammarom i Stefanosom Sifandosom na svečanoj ceremoniji otvaranja 24. izdanja EXIT festivala. Ceo događaj obeležila je i čarobna Lava koja je izvela pesmu „Starseed”, specijalno komponovanu Exitu za rođendan. Ceremoniju je obogatio i jedinstveni projekat Muzika nade, koji se ističe kao poseban program u Srbiji, razvijen u partnerstvu sa renomiranim El Sistema pokretom, koji je UNESCO proglasio najboljim socijalno inkluzivnim programom na svetu.

Program Nultog dana nastavio se uz novu zvezdu na muzičkoj sceni Baby Lasagnu, Buraka Yetera i Dimasha Qudaibergena, Iniko i uz mnoge druge! Tokom prvog festivalskog dana program su na Glavnoj bini obeležile autentične rime jednog od trap pionira, Guccia Manea, dok je mts Dance Arenu Carl Cox, sinonim za DJ profesiju, pretvorio u vrhunski plesni podijum, uz mlade snage Klangkuenstlera i Samu Abdulhadi!

Drugi festivalski dan obeležio je kultni pop-rap sastav Black Eyed Peas, a energična atmosfera nastavila se na mts Dance Areni uz ukrajinski dvojac Artbat, svetsku premijeru Argy b2b Vintage Culture seta, kao i uz prvu predstavnicu Exitovog Echosystema — Lannu!

Pioniri punk zvuka The Exploited otvorili su program Glavne bine u subotu, dok je Kenya Grace unela novu energiju uz hitove koje je publika pevala u glas, pripremajući teren za Johna Newmana i njegov spektakularni Hybrid DJ set, koji je bio vrhunac večeri na Glavnoj bini.

Na drugoj strani tvrđave, mts Dance Arenu osvojio je predvodnik nove techno ere I Hate Models i dinamični Patrick Mason, uz podršku talentovane Desne i perspektivne DJ zvezde Kataline. Jedan od simbola Exitovog hrama elektronske muzike, Maceo Plex zapečatio je festivalsku noć magičnim svitanjem u šancima Tvrđave. Na NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver bini briljirali su deep house majstor Francis Mercier, melodična techno čarobnica Awen i briljantni house producent Sona!

Poslednje festivalske večeri, publika se potpuno prepustila moćnim gitarskim rifovima dugo očekivanog Toma Morella, osnivača kultnog Rage Against the Machine! Magičnu atmosferu na Tesla Universe bini nastavili su francuski duo Ofenbach, a u isto vreme, publiku na mts Dance Areni oduševili su Barry Can’t Swim i višestruko nominovani Grammy izvođač Bonobo. NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver je do vrha napunila nova globalna zvezda techno scene Sara Landry, dok je maestralni Black Coffee napravio jedinstvenu završnicu čitavog festivala uz magični izlazak sunca nad prepunom Petrovaradinskom tvrđavom.

Proslava 25 godina EXIT festivala, koja će se održati od 10. do 13. jula 2025. godine, najavljuje kvantni skok u festivalskom iskustvu. Ovaj jubilarni trenutak vratiće nas u State of EXIT – metaforičku Državu izlaza, prožetu slobodom, energijom i emocijama miliona ljudi koji su proteklih više od dve decenije prošli kroz kapije Petrovaradinske tvrđave. Uzbuđenje zasigurno raste, a uskoro nam stižu i prva imena koja će biti deo ove velike proslave, kao i brojna druga iznenađenja za veliki jubilej četvrt veka EXIT festivala sledećeg leta.

(Beta)

