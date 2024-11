EXIT u Beograd dovodi muzički i modni brend koji je osvojio svet preko noći, a iza kojeg stoji najmo

Nakon njene rasprodate žurke na Amsterdam Dance Eventu, u okviru kojeg je proglašena za najbrže rastuću zvezdu na listi 100 najmoćnijih DJ-eva sveta, Indira Paganotto u novembru stiže u njoj jedan od omiljenih gradova – Beograd!

Posle nastupa iz 2022. godine koji se još uvek prepričava, Indira je rešila da posle svega devet odabranih ARTCORE žurki u gradovima poput Madrida, Londona ili Njujorka, desetu i finalnu veliku žurku 16. novembra održi upravo u glavnom gradu Srbije!

Svima koji ne žele da propuste ovaj spektakl, savetuje se da svoje ulaznice kupe bez mnogo oklevanja na nosleepfestival.com i svim prodajnim mestima iz mreže Gigs Tix, jer ovaj događaj, krajnje očekivano, ide ka totalnoj rasprodaji.

Indirina energija i strast prožimaju svaki aspekt njenog stvaralaštva, koje je od starta nadilazilo muziku kao isključivi izraz. U 2022. pokreće autorski brend koji objedinjuje muzičku etiketu, modu i serijal događaja. Vizuelni scenski i modni identitet su samoj Indiri važni koliko i muzički, a ARTCORE platforma postala je u samo godinu dana prepoznata kao novo kreativno nebo za mlade talentovane umetnike koji prkose konvencionalnim stilovima.

Inspirisana street artom, odvažna i trendy, zimska ARTCORE kolekcija odeće, nakita i aksesoara bila je predstavljena u okviru pop-up prodavnice u Amsterdamu, tokom trajanja Amsterdam Dance Event-a. Premijera nove kolekcije bila je za sve fanove prilika i da ugrabe autogram i uživaju u trenucima druženja i fotografisanja sa svojom ikonom, a utiske ARTCORE tima mogli smo da ispratimo na Instagramu:

„Četiri neverovatna dana, reakcije na novu kolekciju su bile izvanredne. Od energije u prodavnici do ljubavi koju smo dobili od svakog posetioca pojedinačno, ovo je zaista bio poseban trenutak za ARTCORE“, navodi se u objavi, potvrđujući da je ARTCORE pre svega kreativni prostor koji otvara nove slobode, ujedinjuje žanrove snažnom energijom i poziva na eksperimentisanje.

Od muzičara koje ARTCORE etiketa podržava, pred publiku na No Sleep-u izaći će nova nada belgijske tehno scene Marhu, koja je za Indirinu izdavačku kuću izdala psy hit „Bansuri“, kao i Lunatik, još jedna umetnica na koju ARTCORE baca svetlo, a pred kojom je zvezdana karijera. I mada to već obećava najbolju žurku u Beogradu ove godine, kao pojačanje iz domaćih redova uskaču i Micyvid i Ivv.Lmtd, čije dosadašnje žurke i festivalske nastupe publika pamti po scenskoj dominaciji i odličnim setovima.

„PsyMama“ je lično birala Beograd za finalnu destinaciju spektakularne turneje kojom je prethodnih godinu dana obišla osam gradova, promovišući svoj novi hibridni koncept umetnosti pod ARTCORE etiketom. Za No Sleep je vezuju posebne uspomene, kao što je istorijsko zatvaranje festivala 2022. godine, kada je rasprodat Veliki Hangar (Stage 1) u Luci Beograd ostao krcat do poslednjih bitova u 7h ujutru, što je prevazišlo sve žurke u Beogradu i moglo da se poredi jedino sa epohalnim zatvaranjem EXIT festivala. Uz Indiru i njenu postavu, hangari će odzvanjati i tvrdom i provokativnom kombinacijom techna i metala koju donosi italijanski hit dvojac, Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara, koji pojačavaju žanrovsku eklektiku novog izdanja No Sleep-a.

