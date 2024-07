Forbs: Brus Springstin se pridružio klubu muzičara milijardera

Američka rok legenda Brus Springstin (Bruce Springsteen) sada je deo kluba muzičara čije bogatstvo premašuje milijardu dolara, čime se pridružio Rijani (Rihanna), Džej Ziju (Jay-Z) i Tejlor Svift (Taylor Swift), preneo je časopis Forbs (Forbes).

Rođen u radničkom Nju Džersiju, glas radničke Amerike i zavisnik od posla, „heroj na gitari“ je decenijama „nagomilao ogromno bogatstvo“ „pevajući o svojim korenima“, preneo je Forbs i dodao da se njegovo bogatstvo procenjuje na 1,1 milijardu dolara.

Springstin je od svog prvog opusa 1973. „Greetings from Asbury Park, N.J.“ prodao 140 miliona primeraka svojih albuma širom sveta, dok su njegovi memoari bestseler u knjižarama.

Muzičar (74) je osvojio 20 muzičkih nagrada Gremi (Grammy) i jednog prestižnog Oskara (Oscar) za pesmu „Streets of Philadelphia“ (1994).

Pevač hitova „Born in the USA“ i „Dancing in the Dark“ je uspeo da proširi svoje bogatstvo 2021. godine, kada je prodao prava na svoj muzički opus kompaniji Soni (Sony) za oko 500 miliona dolara, posle niza rasprodatih koncerti na Brodveju.

Tokom svoje karijere, Springstin je umeo da drži duge koncerte od kojih je najduži trajao više od četiri sata, u Helsinkiju 2012. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.