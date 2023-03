Glumica govorom rasplakala svet: „Upravo sam izgubila pola svog novca, umro mi je brat i imam tumor“

Američkoj glumici Šeron Stoun uručena je nagrada za hrabrost na ceremoniji Ženskog fonda za istraživanje raka, a ona je povodom toga održala vrlo emotivan govor u kojem je govorila o tome kako trenutno vodi bitku s tumorom, a usput je napomenula kako je upravo izgubila polovinu svoje imovine.

Sharon Stone on health scare when she was told she had breast cancer. “I went to the hospital saying, ‘If you open me up and it’s cancer, please take both my breasts’ because I am not a person defined by my breasts. That might seem funny coming from me since you’ve all seen ‘em.” pic.twitter.com/YTr17fB8jD

— Chris Gardner (@chrissgardner) March 17, 2023