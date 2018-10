Glumica naga na naslovnoj u istoj pozi kao njena majka pre 30 godina (foto)

Zoe Kravic rekonstuisala je kultnu naslovnicu svoje majke Lise Bonet od pre trideset godina.

Ova 29-godišnja glumica potpuno se skinula za novembarski broj časopisa „Rolling Stone“ i fotografisala se u potpuno istoj pozi kao njena majka 1988. godine.

Lisa, koja danas ima 50 godina, na fotografiji na naslovnoj strani pozira obučena samo u prozirnu belu košulju, dok se potpuno skinula u editorijalu unutar časopisa.

Zoi je sada uradila isto, a razlika je u tome što se ona naga našla na naslovnici.

