Govorili su da je najlepša žena u istoriji filma, i danas izgleda čarobno (foto)

Prelepa francuska glumica Izabel Ađani pleni elegancijom, harizmom i lepotom i u sedmoj deceniji. Nedavno smo mogli da je vidimo na Diorovoj reviji u Parizu u dugačkom, crnom kaputu A kroja, a upotpunila ga je efektnim, šik detaljima – maramom vezanom u retro maniru i rukavicama.

Ova glumica važi za ženu izvanredne lepote, ali je krasi i veliki talenat i u karijeri je osvojila čak pet puta francusku nagradu „Cezar“, u Kanu je 1981. godine osvojila dvostruku nagradu za najbolju glumicu.

Njena životna priča deluje baš poput neke filmske, počevši od ranog detinjstva obeleženog siromaštvom u predgrađu Pariza.

Izabel je rođena 1955. godine u braku između Alžirca i Nemice, a sama je istakla da je ljubav njenih roditelja bila „nemoguća“, ali ona prava, magična, kakva se dešava jednom u 1000 godina. Njena majka je zbog njenog oca ostavila tadašnjeg supruga i dvoje male dece i nije se pokajala do poslednjeg dana svog života, što joj je Izabel zamerala.

Glumičin otac bio je strog i konzervativan imigrant, a terao ju je da stalno uči i branio joj da sopstveni odraz gleda u ogledalu. Zbog toga je nekoliko godina morala da odlazi na terapije kako bi naučila da prihvati sopstvenu lepotu, što je i sama otkrila u jednom od intervjua. Izabelin život promenio se kada je imala 14 godina i kada ju je na pariskim ulicama uočio jedan filmski agent, čime je počela njena uspešna karijera.

Uprkos lepoti i glumačkim uspesima, ona u ljubavi nije imala mnogo sreće. Prvog sina dobila je 1979. godine s kinematografom Brunom Nutnom, a trostruki oskarovac Danijel Dej Luis slomio joj je srce.

„On je ljubav mog života. Završilo se jer je bilo nemoguće, nepojmljivo snažno. Naša ljubav je bila kao neizlečiva bolest. Jedan pogled na njega i znate da je to čovek spreman da izazove bol u vama. Nije mogao da odvoji uloge koje je glumio od stvarnog života. Često se ponašao kao da nije deo ove planete, prepuštajući se junaku kojeg je igrao. Imali smo strast u najčistijem obliku, a takvo nešto uvek je osuđeno na propast. Bili smo ljubav o kakvoj se piše u klasičnim romanima, a uništilo nas je to što sam dozvolila da on bude centar mog života“, izjavila je Izabel jednom od intervjua.

Njihova veza je trajala pet godina, od 1989. do 1994., i Dej Luis je na kraju ostavio trudnu bez ijedne reči, a u trenutku kada je rađala njihovog sina Gabrijela on se zabavljao s Džulijom Roberts.

