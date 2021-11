Holivudski glumac na snimanju u Beogradu doživeo tešku povredu (foto)

Džon Džejms, holivudski glumac i zvezda sapunskih opera, koji je glumio Džefa Kolbija u „Dinastiji“, povređen je u Beogradu na snimanju filma o Hanteru Bajdenu, sinu američkog predsednika Džoa Bajdena. Džejms, koji u filmu glumi Džoa Bajdena, kazao je da je u beogradskom Urgentnom centru dobio „vrhunski tretman“.

John James is okay.

He got in a little accident off set but all is okay. The show must go on! 🙏🏻https://t.co/resOxyUzMA

— "My Son Hunter" The Hunter Biden Movie (@MySonHunter) November 15, 2021