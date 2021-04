Isplivala nikad viđena fotografija princa Filipa i kraljice Elizabete (foto)

Na fotografiji iz dvorca Balmoral iz 2018. godine mali princ Džordž stoji sa kraljičine leve strane, a princ Luis joj sedi u krilu.

Britanska kraljevska porodica na svom službenom profilu na Tviteru u sredu je objavila dosad neviđenu fotografiju kraljice Elizabete II i pokojnog princa Filipa s praunucima. Predivnu uspomenu snimila je vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton u dvorcu Balmoral 2018. godine.



Savana Fillips pozirala je odmah iza princeze Šarlot, koja sedi pored vojvode od Edinburga. Sa njegove desne strane nalazi se Isla Fillips koja drži Lenu Tindal, a Mija Tindal stoji desno.

Princa Filipa, koji je preminuo prošlog petka, prisetili su se i princ Vilijam i supruga Kejt, koji su takođe u javnosti podelili zajedničku fotografiju sa kraljicom i vojvodom od Edinburga.

Njihova slika je isto snimljena u Balmoralu, ali 2015. godine, a na njoj vojvoda od Kembridža drži ruku sina, princa Džordža, dok je princeza Šarlot u naručju vojvotkinje.

